بيان الأمم المتحدة تجاهل التفاصيل، غموض حول مشكلة أمنية أدت لإغلاق مقر جنيف

بينما تجاهل بيان الأمم المتحدة ذكر التفاصيل، ساد الغموض حول المشكلة الأمنية التي أدت لإغلاق مقر جنيف.

وقررت الأمم المتحدة إعادة فتح مقرها الأوروبي في جنيف بسويسرا بعد أن أغلقته في وقت سابق، اليوم الجمعة، بسبب مشكلة أمنية غير محددة، ولكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل حول المشكلة الأمنية.

وذكرت المنظمة في بيان: «يرجى العلم أن المشكلة في قصر الأمم قد تم حلها الآن.. وأعيد فتح جميع نقاط الدخول».

مجلس حقوق الإنسان

ويحتضن مبنى قصر الأمم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما أنه مركز للدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني.

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ويأتي ذلك فيما نزح أكثر من أربعة ملايين شخص من منازلهم في إثيوبيا خصوصا بسبب النزاع والجفاف، وفق أرقام جديدة للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وكشف تقرير النزوح الوطني، الصادر عن المنظمة والذي يغطي الفترة من نوفمبر 2022 إلى يونيو 2023، أن إجمالي 4,38 مليون إثيوبي نزحوا داخليًّا.

النزاع والجفاف

وأوضح التقرير أن «النزاع هو السبب الرئيس للنزوح، وقد أدى إلى نزوح 2,9 مليون شخص (66,41%)، يليه الجفاف الذي أدى إلى نزوح 810,855 شخصًا (18,49 %)».

وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من مليون شخص نزحوا في منطقة تيجراي التي مزقتها الحرب، وجرى تضمينها في البيانات لأول مرة منذ سبتمبر 2021.

وشهدت المنطقة الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا عامين من القتال بين القوات الموالية للحكومة ومتمردين، وانتهى النزاع بإبرام اتفاق سلام في نوفمبر من العام الماضي.

543 ألف نازح

وأكد تقرير المنظمة الدولية للهجرة أن منطقة الصومال في شرق إثيوبيا استضافت أكبر عدد من النازحين بسبب الجفاف نحو 543 ألف نازح.

وحسب أرقام الأمم المتحدة، فإن 28,6 مليون إثيوبي في حاجة للمساعدة في أنحاء البلد، وهو ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.

حكومة موحدة في ليبيا

من جانب آخر، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي: إن تشكيل “حكومة موحدة، يتفق عليها معظم الأطراف الرئيسية الفاعلة، أمر ضروري لقيادة البلاد إلى الانتخابات”، في تحول واضح عن موقف سابق بضرورة إجراء الانتخابات أولا.

الأسبوع الماضي وقعت اشتباكات بين فصائل مسلحة في طرابلس، مما أدى لمقتل 55 شخصا في أسوأ موجة قتال هناك منذ سنوات.

إجراء انتخابات عامة

وشددت الأمم المتحدة في جهودها الدبلوماسية خلال السنوات الماضية على ضرورة إجراء انتخابات عامة رغم الخلافات بدلا من استبدال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وتشكيل حكومة مؤقتة أخرى للإشراف على الانتخابات.

ويمارس باتيلي ضغوطا على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية تدلى برأيها في القضايا السياسية الرئيسية، لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات.

أصحاب المصلحة الرئيسيين

وأعرب باتيلي في تصريحات أمام مجلس الأمن الدولي مؤخرا عن توقعاته بعقد “أصحاب المصلحة الرئيسيين أو ممثليهم” اجتماعا لحل القضايا الرئيسية.

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