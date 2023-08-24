أخبار الحوادث اليوم: إحالة أوراق بائع للمفتي بتهمة قتل عامل لسرقته.. وكل ما تريد معرفته عن النائب العام الجديد

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائبًا عامًا اعتبارا من 19 سبتمبر 2023.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 359 بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائمًا بأعمال نائب رئيس الهيئة، وذلك اعتبارًا من 2 سبتمبر 2023.

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أصيب 11 شخصًا في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة في محافظة كفر الشيخ فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار محمد علوان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين كمال الدين وعلاء مصطفى، إحالة أوراق بائع متجول لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 23 سبتمبر للنطق بالحكم، لإدانته بقتل شخص عمدا لسرقته والشروع في قتل آخر بالمرج.

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن استغاثة سيدة بالقاهرة لقيام عامل توصيل طلبات بالتحرش بابنتها.



تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط محلين بداخلهما أجهزة فك شفرات القنوات غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمرج.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين كونا عصابة تخصصت فى سرقة أبواب المدافن الحديدية بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما (5) حوادث سرقة.. كما تم بإرشادهما ضبط الأبواب الحديدية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات.



تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، جهودها في ضبط المتهم الثاني في واقعة محاولة السطو على محل ذهب التي وقعت في مركز ومدينة القنطرة غرب الإسماعيلية.

أصدر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة، القرار رقم ٢٦٥، بندب المستشار محمد حسن محمد على، نائب رئيس الهيئة أمينًا عامًا للهيئة.

انتقلت محررة فيتو لرصد تفاصيل واقعة مصرع فتاة في عين شمس عمرها 22 عاما تخلصت من حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بسبب فسخ خطوبتها بمنطقة عين شمس.