تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط محلين بداخلهما أجهزة فك شفرات القنوات غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمرج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإنشاء وإدارة محلين بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة يقوما من خلالهما ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأسفرت الجهود عن ضبط "مالك المحل الأول"، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (26 جهاز "ريسيفر" مجهزة ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص – 8 قطع لربط الأجهزة بشبكة الإنترنت) .



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وضبط "المدير المسئول عن المحل الثانى"، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (25 جهاز "ريسيفر" مجهزة ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص).



وبمواجهتهما أقرا بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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