الخميس 24 أغسطس 2023
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حوادث

النائب العام الجديد، 6 معلومات عن المستشار محمد شوقي

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار محمد شوقي، فيتو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائبًا عامًا اعتبارا من 19 سبتمبر 2023.

ويأتي تعيين المستشار محمد شوقي خلفًا للنائب العام الحالي المستشار حمادة الصاوي الذي تنتهي مدة تعيينه في 19 سبتمبر المقبل.

وتنص المادة 189 المعدلة من دستور 2014 على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يُعين بقرار من رئيس الجمهورية يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين.

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من هو النائب العام الجديد؟ 

وتصدر مدة تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

من هو نائب عام مصر الجديد؟ 

-المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، عين قاضيًا بمحكمة دبي الابتدائية في 2013.

- في 18 أغسطس 2020، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، بانتدابه من محكمة استئناف القاهرة للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.

- كما شغل منصب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

-انتدب للعمل بالإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي لوزارة العدل.

-كما شغل منصب رئيس في محكمة استئناف الإسكندرية.

-عمل عضوا بمجلس إدارة صندوق الوقف الخيري.

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع، اليوم الخميس، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها. 

ووجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.

كما عرض وزير العدل كتاب مجلس القضاء الأعلى بشأن الترشيحات الثلاثة لشغل منصب النائب العام وفقًا للإجراءات الدستورية.

وتم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق، لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، فضلًا عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به، في ضوء أهمية هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية.

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