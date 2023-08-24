الخميس 24 أغسطس 2023
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حوادث

أمن الإسماعيلية يواصل البحث عن المتهم الثاني في واقعة السطو بالقنطرة غرب

الأمن ارشيفية، فيتو
الأمن ارشيفية، فيتو

تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، جهودها في ضبط المتهم الثاني في واقعة محاولة السطو على محل ذهب التي وقعت في مركز ومدينة القنطرة غرب الإسماعيلية.  
 

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الأهالى يتمكنون من إحباط المحاولة 

وكان قد تمكن عدد من  أهالى مدينة القنطرة غرب، في محافظة الإسماعيلية، من احباط محاولة للسطو المسلح على محل مصوغات ومجوهرات ” قباء” فى شارع التحرير القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على أحد المتهمين وكان يرتدى نقابا ومتنكر فى زى سيدة. وتم إبلاغ الاجهزه الامنيه بمركز القنطره غرب. 

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بلاغ بمحاولة سطو 

وكان اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بورد بلاغ من “فاطمة. ع.ال” 52 عاما مسئولة عن محل صاغة ” قباء ” فى شارع التحرير القنطرة غرب ومقيمة شارع مصر دائرة المركز مفاده أنه أثناء تواجدها فى محل الصاغة المسئولة عنه ملك شقيقها فوجئت بتوقف دراجة بخارية “توك توك”، ونزل منها سيدة منتقبة ورجل يرتدي كمامة ودخلا إلى المحل وقامت السيدة المنتقبة فور دخولها المحل بفصل الكاميرات وكان بحوزة الرجل سلاح نارى وحاولا سرقة المشغولات الذهبية وعلى اثر ذلك قامت الاولى بالاستغاثة بالأهالى، ففر الرجل الذى يحمل السلاح الناري بينما تم ضبط السيدة المنتقبة بمساعدة الأهالى والشرطة. 

 

قريبها حاول سرقتها 

تم التحفظ على السيدة المنتقبة وبمناقشتها بمعرفة الشرطة تبين أنه رجل يرتدي الملابس النسائية ويدعى ” غ.س.ع” 21 عاما طالب. 

 

وأكدت التحريات بأن المتهم تربطه صلة قرابة بالمبلغة وتبين سابقة عمله بالمحل وتم طرده بسبب سرقته لبعض المشغولات الذهبية من المحل، ولكنهم لم يحرروا محضر ضده واكتفوا بطرده من المحل. 

 

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع متهم آخر لا يعلم بياناته وجارى تحديده.


 

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