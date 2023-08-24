الخميس 24 أغسطس 2023
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حوادث

خريج حقوق جامعة الزقازيق، السيرة الذاتية لـ أمين عام قضايا الدولة الجديد

المستشار محمد حسن،فيتو
المستشار محمد حسن،فيتو

أصدر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة، القرار رقم ٢٦٥، بندب المستشار محمد حسن محمد على، نائب رئيس الهيئة أمينًا عامًا للهيئة.

 

محافظة الإسماعيلية 


والأمين العام الجديد لهيئة قضايا الدولة من محافظة الإسماعيلية، وولد في 1/ 4/ 1960،  محافظة الإسماعيلية.


والمؤهل الدراسي: ليسانس حقوق دور مايو سنة ۱۹۸۲ بتقدير جيد جامعة الزقازيق

تدرج في السلك الوظيفي: وعُين في درجة مندوب مساعد بالهيئة بموجب قرار  رئيس الجمهورية رقم ٤٥٦ لسنة ١٩٨٤ الصادر في 26/11/١٩٨٤ وتدرج في الوظائف القضائية بها إلى أن رُقي إلى درجة (مستشار بالهيئة) بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۰۸ لسنة ۲۰۰۳ الصادر في 11/8/2003 

رُقي إلى درجة (وكيل بالهيئة) بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٠٦ الصادر في ١٤/ ٧ / ٢٠٠٦ ثم رُقي إلى درجة (نائب رئيس بالهيئة) بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٣ لسنة ۲۰۰٨ الصادر في 27/7/2008.


الأقسام والفروع التي عمل بها هي: بورسعيد - المنصورة - الإسماعيلية - العريش - السويس ـ الإسماعيلية أول رئيسًا - أمين عام هيئة قضايا الدولة حاليًا).

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الانتدابات


انتدب للعمل مستشارًا قانونيًا بحي شرق محافظة بورسعيد، ثم انتدب للعمل مستشارًا قانونيًا بمحافظة شمال سيناء،ثم انتدب للتدريس بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش خلال الأعوام الجامعية ۲۰۰۸ حتى ۲۰۱۲، ثم انتدب لتدريس المادة القانونية (حقوق الإنسان) خلال العام الجامعي ٢٠١4/۲۰۱5 بعض الوقت بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس.


انتدب للعمل مستشارًا قانونيا للجنة التشريعات والشئون القانونية بالاتحاد العربي للحياة البرية والبحرية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية بعض الوقت.


انتدب محكمًا عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء في الدعوى التحكيمية رقم 41/4 ق الإسماعيلية المقامة من نقابة العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء ضد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء.

 

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

 

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قضايا الدولة المستشار محمد حسن هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد الفخراني محافظة الإسماعيلية

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