الخميس 24 أغسطس 2023
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حوادث

إحالة أوراق بائع للمفتي بتهمة قتل عامل لسرقته في المرج

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار محمد علوان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين كمال الدين وعلاء مصطفى، إحالة أوراق بائع متجول لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 23 سبتمبر للنطق بالحكم، لإدانته بقتل شخص عمدا لسرقته والشروع في قتل آخر بالمرج.

                                                  

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23875 لسنة 2022 جنايات المرج، والمقيدة برقم 4165 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، أن المتهم أحمد سيد يوسف 26 سنة بائع متجول، قتل عمدا المجني عليه محمد عصام نور بأن انهال عليه طعنا بسلاحه الأبيض، قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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وتابع أمر الإحالة، أن المتهم شرع في سرقة المجني عليه إبراهيم عرفة.ا ليلا بالطريق العام وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفه بغية سلب أمواله مشهرا قبله سلاحه الأبيض مسددا به ضربه أحدثت ما ألم به من إصابات، إلا أن إثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته به وهو زود المجني عليه عن ممتلكاته وفراره من مسرح الواقعة.

 

كما شرع المتهم بسرقة المجني عليه محمد عصام نور، ليلا بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن استوقفه بغية سلب أمواله إلا أن إثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته به.

 

قال المجني عليه إبراهيم عرفة إبراهيم - 28 عاما - عامل خردة، أنه حال استقلاله والمتوفى عربتهما المدفوعة بداية لاستكمال أعمال حرفتهما، اعترض المتهم سبيلهما بغية سلب أموالهما مشهرًا قبلهما سكينا مهددا بإعماله بجسدهما، فسدد بسلاحه عدة طعنات أحدثت إصابته وأوقعت بالمتوفى  أرضًا فلقى حتفه.

 

وأثبت تقرير الطب الشرعي، أن إصابة المجني عليه محمد عصام نور ذات طبيعة طعنية حدثت من الطعن بأداة حادة كالسكين وتعزي وفاته، لما أحدثته الإصابة من تمزق بجدار القلب ونزيف غزير وهبوط حاد في الدورة الدموية.

 

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محكمة جنايات شمال القاهرة العباسية المرج

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