الخميس 24 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط عصابة سرقة أبواب مقابر الخليفة وعاطل يسرق مواتير المياه من العقارات

ضبط عصابة سرقة أبواب
ضبط عصابة سرقة أبواب مقابر الخليفة وعاطل يسرق مواتير المياه

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين كونا عصابة تخصصت فى سرقة أبواب المدافن الحديدية بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما (5) حوادث سرقة.. كما تم بإرشادهما ضبط الأبواب الحديدية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات.
 

وضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة)، لارتكابه عدد (4) حوادث سرقة "مواتير مياه" من داخل العقارات، كما تم بارشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.
 

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وضبط (شخصين) لارتكابهما واقعة سرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" بإستخدام المفتاح المصطنع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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يأتى ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

 

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