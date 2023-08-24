الخميس 24 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط عامل دليفري تحرش بطالبة فى مدخل عقار بالقاهرة

المتهم،فيتو
المتهم،فيتو

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن استغاثة سيدة بالقاهرة لقيام عامل توصيل طلبات بالتحرش بنجلتها.
 

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رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا استغاثة سيدة لتضررها من (عامل توصيل طلبات) لقيامه بالتحرش بنجلتها لفظيًا بمدخل العقار سكنهما حال نزولها من العقار، وحال قيام نجلتها بالاستغاثة بحارس العقار قام بالتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته بكدمة بالوجه ولاذ بالفرار.

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وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى الشاكية، وباستدعائها وسؤالها قررت بحدوث الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافت بأنها لم تقم بتحرير ثمة محاضر بتلك الواقعة، واكتفت بنشر الاستغاثة فقط.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط المشكو فى حقه وتبين أنه (مقيم بمحافظة بنى سويف)، وبحوزته دراجة نارية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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تحرش بلاغ تحرش مديرية أمن القاهرة

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