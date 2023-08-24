الخميس 24 أغسطس 2023
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حوادث

إصابة 11 شخصًا في تصادم ميكروباص بعمود إنارة بكفر الشيخ

إصابة 11 شخصًا فى
إصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم ميكروباص بعمود إنارة بكفر الشيخ

أصيب 11 شخصًا في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة في محافظة كفر الشيخ فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

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وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن كفر الشيخ تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بطريق “بلطيم -الشيخ مبارك” وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

ونقلت سيارات الإسعاف 11 مصابًا جراء الحادث إلى مستشفى بلطيم لتلقي العلاج اللازم فيما رفع رجال المرور آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية لطبيعتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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حادث كفر الشيخ حادث بلطيم حادث تصادم مديرية أمن كفر الشيخ

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