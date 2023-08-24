إصابة 11 شخصًا في تصادم ميكروباص بعمود إنارة بكفر الشيخ
أصيب 11 شخصًا في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة في محافظة كفر الشيخ فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن كفر الشيخ تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بطريق “بلطيم -الشيخ مبارك” وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.
ونقلت سيارات الإسعاف 11 مصابًا جراء الحادث إلى مستشفى بلطيم لتلقي العلاج اللازم فيما رفع رجال المرور آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية لطبيعتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.