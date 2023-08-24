تفاصيل إنهاء فتاة عين شمس حياتها بعد فسخ خطبتها.. فيتو في موقع الحادث.. وشهود العيان: كانت بتحب خطيبها ومتحملتش (صور)

انتقلت محررة فيتو لرصد تفاصيل واقعة مصرع فتاة في عين شمس عمرها 22 عاما تخلصت من حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بسبب فسخ خطوبتها بمنطقة عين شمس.

تفاصيل إنهاء فتاة عين شمس حياتها بعد فسخ خطبتها

ورصدت فيتو تفاصيل جديدة من داخل منزل الفتاة ومن موقع الحادث، حيث التقت بأحد الجيران يدعي “س.ك” بمنطقه عين شمس، الذي أشار إلى أن الفتاة كانت خطبتها منذ ٨ أشهر وجمعتهما قصه حب كبيرة.

تفاصيل إنهاء فتاة عين شمس حياتها بعد فسخ خطبتها

وأوضح تفاصيل ذلك بقوله: “كانت ترفض والدة خطيبها الخطبة لكن الشاب استطاع إقناع والدته.. ومع مرور الوقت بدأت تنشب خلافات بين الفتاة وخطيبها بسبب شكها بوجود فتاه أخرى في حياة خطيبها حتى انتهت الخطوبة بالفسخ، ودخلت الفتاة في نوبة اكتئاب وحاول أهلها علاجها لكنهما تفاجأ بها جثة هامدة فصعدت على سطح العقار وقامت بإلقاء نفسها أثناء نوم أسرتها”.

تفاصيل إنهاء فتاة عين شمس حياتها بعد فسخ خطبتها

وقال أحد الأقارب الذي رفض ذكر اسمه: إن الشاب كان متعلقا بالفتاة لدرجة لا يمكن تخيلها وإذ به مع أول خلاف نشب بينهما اختار قرار الانفصال والفسخ مما جعلها في حالة نفسية سيئة لمدة أيام.

وقالت شاهدة عيان بالمنطقة تدعى “ ز.م”: إن الفتاة “م.ال” يشهد لها بحسن الخلق والهدوء دائما..وتفاجأنا بعلامات الحزن تعلو وجهها وانتقلت إلى المستشفى بسبب مشاكل في الضغط لديها وعلمنا بعد ذلك أنه من تأثرها بفسخ الخطبة أدت إلى حزنها الشديد والذي أثر عليها نفسيا وجسمانيا".

وعن يوم الحادث قالت “ز.م”، إنها فوجئت بـ"م.ال" تقف أعلى سطح العقار القاطنة فيه ونظرت للسماء لمدة لا تتعدى الثواني المعدودة وفجأة سقطت غارقة في دمائها مرتدية كامل ملابسها.. وتشاهدت ورفعت إصبعها للشهادة وخرجت والدتها وأسرتها مهرولين وقمنا بالاتصال بالإسعاف لإنقاذها ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصول سيارة الإسعاف.

Advertisements

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة فتاة عمرها 22 سنة، مصابة بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم نتيجة سقوطها من علو.

تفاصيل إنهاء فتاة عين شمس حياتها بعد فسخ خطبتها

وكشفت التحريات أن الفتاة ألقت بنفسها من أعلى سطح العقار بارتفاع 4 طوابق وسقطت وتوفيت على الفور.

وأضافت التحريات أن الفتاة كانت تعاني من حالة نفسية سيئة بسبب فسخ خطوبتها في الآونة الأخيرة وقامت بالصعود أعلى العقار وقفزت، وتم نقل الجثة للمشرحة، ويقوم رجال المباحث بسؤال أسرتها والجيران لاستكمال التحقيقات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

