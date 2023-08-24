نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد، 8 معلومات عن المستشار تامر عبد الحميد فرجاني

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 359 بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائمًا بأعمال نائب رئيس الهيئة، وذلك اعتبارًا من 2 سبتمبر 2023.

من هو نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد؟

-عمل المستشار تامر الفرجاني في السلك القضائي بمنصب معاون نيابة في أحد نيابات القاهرة

-تدرج خلال عملة في النيابة العامة.

-تم تعيينه رئيسًا للنيابة في نيابة أمن الدولة العليا.

-ترأس المستشار تامر فرجاني نيابة أمن الدولة العليا فى عام 2013.

-تولى العديد من القضايا الهامة من بينها التي شغلت الرأي العام.

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- تم تعيينه في منصب المحامي العام لإدارة التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام.

- فى عام 2020 تم تعيينه رئيسًا لجهاز الكسب غير المشروع خلفًا للمستشار عادل السعيد.

-صدر قرار الرئيس عبد الفتاح العيسى اليوم بتكليفه فى منصب قائمًا بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وذلك اعتبارًا من 2 سبتمبر 2023.