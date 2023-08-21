السماح بدخول النادي بالشورت والشعر الكيرلي، مطالب أعضاء الزمالك بعد رحيل مجلس مرتضى منصور

ينتظر أعضاء نادي الزمالك العديد من القرارات، تخص الشروط التي وضعها المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور، والتي تخص النادي بميت عقبة.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، يمنع دخول أي عضو لنادي الزمالك بشورت أو بشعر طويل للرجال أو قصة شعر مختلفة عن المألوف “ كيرلي".

كما أن مرتضى منصور كان يمنع دخول أي عضو ببنطلون جينز يوجد به قطع من على الركبة، وفي حالة مخالفة أي عضو تلك التعليمات كان يتم سحب منه العضوية بشكل مباشر.

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ومنذ رحيل مرتضى منصور ومجلسه بدأت أعضاء نادي الزمالك في التحدث عبر جروبات الواتس وفيس بوك بضرورة رفض هذه القرارت والدخول النادي بشكل طبيعي.

وتسعى أعضاء الزمالك لحل هذه الأزمة عن طريق قرار من اللجنة الثلاثية المنتظرة خاصة أن الأعضاء عانت كثيرا خلال الفترة الماضية من هذه الشروط الصارمة.

وكان مجلس إدارة الزمالك استقال رسميا بعد تقديمه خطابا موجها لوزارة الشباب والرياضة يفيد التقدم باستقالة، موقعا من كافة الأعضاء وذلك بسبب الأزمات التي ضربت القلعة البيضاء في الفترة الماضية.

تفاصيل خارطة طريق مستقبل الزمالك وموعد الانتخابات الجديدة

كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الشباب والرياضة أن المشاورات مازالت مستمرة بشأن تحديد مستقبل نادي الزمالك بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها مجلس الزمالك مساء قبل أمس.

وأوضحت المصادر أن الاقتراح الأقرب للتنفيذ خلال الفترة المقبلة وفقا للائحة الاسترشادية هو قيام الوزارة بتعيين لجنة ثلاثية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة للتواجد في مناصب المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي لإدارة النادي حتى موعد الانتخابات المقبلة ومؤكدا على أن الشخصية المرشحة لمنصب المدير التنفيذي عليها توافق من غالبية رموز النادي.

انتخابات شهر ديسمبر

وشددت المصادر على أن الانتخابات لو أقيمت لن تكون قبل شهر ديسمبر المقبل على أن تتم الدعوة لها في شهر أكتوبر حيث سيكون وقتها من حق اللجنة الثلاثية الجديدة تعيين من تراه في المناصب المختلفة داخل النادي لتسيير أمور العمل بالشكل الذي لا يتأثر فيه النادي.

تعيين لجنة ثلاثية

وقالت المصادر:" يحق للجنة الثلاثية تعيين لجان أخرى داخل النادي لأن سلطتها وفقا للائحة سلطة مجلس الإدارة وبالتالي سيكون العمل من خلالها وذلك أسوة بما حدث في الماضي عندما تم تعيين لجنة ثلاثية وقام المدير التنفيذي وقتها بتعيين لجنة مصغرة كأنها مجلس إدارة".

موعد إجراء الانتخابات

وحول وجود مقترح بأن يتم تعيين لجنة حتى نهاية مدة المجلس الحالي وبعدها يتم إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام المقبل أسوة بجميع الأندية والاتحادات قال:" هذا الاقتراح موجود أيضا ويتم دراسة الوضع القانوني الأمثل لنادي الزمالك قبل الإعلان النهائي والرسمي عن القرارات خاصة وأن الوزارة حريصة على عدم الطعن في أي إجراء قانوني سيتم اتخاذه بشأن نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة ".

استقالة مجلس الزمالك

وكان مجلس الزمالك قد أعلن تقديم استقالته حيث بدأت ببيان لأحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس النادي ثم توالت الاستقالات من باقي أعضاء المجلس.