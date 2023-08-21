زيزو ينتقد ما يحدث في الزمالك: "إيه العشوائية دي"؟!

انتقد أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك، ما يحدث في القلعة البيضاء من أزمات خاصة بعد استقالة مجلس الإدارة بالكامل.

ونشر زيزو ستوري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، كتب فيها: “يعني إيه لعيب بيلعب سنة كاملة ولسة مجبش 30٪ من عقده”.

وتابع: “يعني إيه مفيش مسئول تتكلم معاه؟! يعني إيه داخل سنة جديدة وإنت مش عارف هتعمل إيه؟!”.

وأتم زيزو: "يعني إيه بجد؟!، إيه العشوائية دي؟!".

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات الاستقالة الجماعية التي قدمها مجلس إدارة الزمالك أمس.

وقال المصدر: إن الزمالك أرسل الخطاب منذ قليل بصفة رسمية إلى وزارة الشباب والرياضة.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة، قال إن الوزارة لا تتعامل مع الاستقالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع الأمور عبر الخطابات الرسمية.

حسين لبيب يعلق على استقالة مجلس الزمالك

وكان حسين لبيب رئيس الزمالك السابق، علق على الاستقالة الجماعية الذي قدمها مجلس الإدارة منذ قليل.

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ونشر حسين لبيب بيانا رسميا عبر فيس بوك جاء كالتالي: "الزمالك أولا، جماهير وأعضاء نادي الزمالك الحبيب وصلا بما تحدثت به إليكم وتعاهدنا عليه أن نعمل معا على استعادة النادي إلى الطريق الصحيح بأسلوب مدروس وخطوات واعية اختلف معنا فيه البعض بدافع من حماسهم وغيرتهم الشديدة على النادي".

وأضاف:" لا يسعنا في هذا التوقيت سوى أن أشارككم التعبير والارتياح بعد أن رحل عن النادي من كانوا غير أهل لإدارته فتردى النادي على يديهم وبسوء إدارتهم وأوشك على الانهيار في كافة المجالات".

وتابع:"بعيدا عن الظروف والأسباب التي مكنت هؤلاء من مقاليد الأمور حيث تم إهداؤه إليهم واختطافه على يديهم في غفلة لن تتكرر، وفي هذه اللحظة الفارقة في تاريخ نادينا الحبيب".

واستطرد:" فإننا نتطلع إلى مستقبل أفضل وأكرر ما أكدته مرارا من ثقتي في وعي وحكمة قيادات وأجهزة الدولة وأن النادي لن يتكرر إهداؤه ولا اختطافه وإنما سوف يعود أمره حتما إلى المخلصين من أبنائه الذين حملوا اسمه ورفعوا رايته وما أكثرهم وهم بفضل الله وتكاتف ودعم الجميع قادرون على العبور بالنادي من كبوته التي طالت والوصول به إلى حيث المكانة التي تليق به وبأعضائه وجماهيره العظيمة.. عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

وأعلن مجلس إدارة الزمالك استقالته بالكامل، وذلك بسبب الضغوطات التي يتعرض لها النادي في الفترة الأخيرة.

وحصلت “فيتو” على صورة من الاستقالة الجماعية المقدمة لـ وزارة الشباب والرياضة والتي وقع عليها كافة الأعضاء بخلاف جمال عبد الحميد.

"الرياضة" لا تتعامل مع الاستقالات من على مواقع التواصل

ومن ناحيته كشف مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة أن الوزارة لا تتعامل مع الاستقالات من على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة لم يصلها أي شيء حتى الآن بخصوص استقالة مجلس الزمالك.

وأضاف المصدر أنه في حالة وصول الوزارة استقالة رسمية من مجلس الزمالك سيتم منح المجلس المهلة القانونية وفقا للائحة وهي 7 أيام للعدول عن الاستقالة أو اعتمادها رسميًّا بشكل نهائي قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

وقال المصدر: "إعمالًا لقانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي سوف يتم ترقب النادى وموقف أعضاء مجلس الإدارة الذين تقدموا باستقالتهم لمدة سبعة أيام وهى المهلة المحددة قانونًا للاستمرار أو سحب الاستقالة، وتبدأ تلك المهلة القانونية منذ اليوم لتقديم الاستقالة وتسلميها رسميًّا إلى الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم وبعد انتهاء المهلة القانونية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء الموقف حينها ".

أحمد مرتضى منصور يعلن استقالته من مجلس إدارة الزمالك

أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك استقالته في بيان رسمي.

وجاء جاء على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين

السيدات عضوات الجمعية العمومية المحترمات

السادة جماهير نادي الزمالك العظيمة

كل الحب والاحترام لكم جميعًا

لقد شرفت بعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك منذ سنوات وكانت البداية مع أستاذي الدكتور كمال درويش

ثم تشرفت بعضوية مجلس إدارة هذا النادي العريق طوال عشر سنوات تقريبًا.

وكنت الابن المخلص الوفي للزمالك أعضاء وجماهير

وفي ظروف في منتهي الصعوبة لم يتعرض لها نادي في التاريخ من حجز على أرصدته في البنوك وبسبب هذا الحجز تم شل الحركة المالية للنادي مما أدى إلى إيقاف القيد ولقد اعتذر السيد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مضحيا بالكرسي في سبيل أن يقوم من حجز علي أموال النادي أن يرفع هذه الحجوزات لكي يستطيع النادي التنفس وفك القيد والتعاقد مع لاعبين في جميع الألعاب الرياضية في النادي وعلى رأسهم فريق كرة القدم سواء تجديد التعاقدات مع بعض اللاعبين القدامى او لاعبين جدد لحصد البطولات وإسعاد ملايين الجماهير.

ولكن للأسف لم تلقَ مبادرة المستشار مرتضى منصور أي رد فعل إيجابي من الحاجز على الأرصدة ليتأكد الجميع أن مرتضى منصور لم يكن هو المقصود بحصار النادي وتدميره بل المقصود هو نادي الزمالك.

وفي ظل هذه الظروف شرفني مجلس الإدارة باختياري بالإجماع قائم بعمل رئيس النادي.

ولقد بدأت بمبادرة لم الشمل وجهت فيها الدعوة لجميع المعارضين والمختلفين والمؤيدين من أبناء نادي الزمالك لبدء صفحة جديدة لصالح نادي الزمالك وننحي الخلافات جانبًا ونعمل جميعًا لصالح النادي.

بيان استقالة أحمد مرتضى منصور، فيتو

استقالة أحمد مرتضى منصور

إلا أنني منذ أمس فوجئت برد فعل غير طبيعي لمبادرتي شتائم وسباب.

وتريقة ومؤامرات من بعض المدربين بتحريض من البعض الذي دعوتهم للحوار وبدء صفحة جديدة.

لذلك وبعد أن أعتذر الوالد عن استكمال مسيرته في خدمة النادي الذي امتدت اكثر من 30 عام وتبعه شقيقي الأستاذ أمير مرتضي الذي اعتذر هو الآخر عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة الذي صدر منذ أسبوع بالعدول عن اعتذاره الذي قدمه منذ شهرين بعدم اشرافه علي الفريق الأول لكرة القدم لما ناله من سباب وشتائم من لجان مأجورة

أتقدم باستقالتي عن عضوية مجلس الإدارة بعد أن تم تدبير 36 مليون جنية من تأجير بعض المحلات بالإضافة الي حوالي 900 ألف دولار حوالي 32 مليون جنيه. وللأسف عاجزين عن استلامهم بسبب الحجز علي أرصدة النادي

تمنياتي للنادي العريق أن يوفقه الله بمساندة جماهيره الوفية وأعضاء وعضوات جمعيته العمومية.

ولعل بعد اعتذار مرتضى منصور وأبناءه ان تهدأ النفوس الشيطانية ويتركون نادينا في حاله بدون حجوزات أو مؤامرات.

احمد مرتضي منصور عضو مجلس الادارة والقائم بعمل رئيس النادي والخادم للنادي سواء في موقع المسؤولية أو خارجها.