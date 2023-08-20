الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

تعرف على المهلة القانونية لمجلس الزمالك للتراجع عن الاستقالة قبل قبولها رسميا

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة نادي الزمالك، فيتو

الزمالك، أكد مسئولو وزارة الشباب والرياضة، وصول استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك التي سبق وأن أعلنوا عنها مساء أمس السبت.

ورغم تسلم مسئولي وزارة الشباب والرياضة استقالة مجلس الزمالك رسميا، إلا أنه لن يتم قبولها قبل مرور المهلة التي حددتها اللائحة الاسترشادية للتراجع عن الاستقالة.

 

مهلة مجلس الزمالك للتراجع عن الاستقالة قبل قبولها رسميا

وتنص اللائحة الاسترشادية التي تطبق على نادي الزمالك، على منح أعضاء مجلس الإدارة الذين تقدموا باستقالتهم مهلة لمدة سبعة أيام وهي المهلة المحددة قانونًا للاستمرار أو سحب الاستقالة، وتبدأ تلك المهلة القانونية منذ يوم تقديم الاستقالة وتسليمها رسميًّا إلى الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم وبعد انتهاء المهلة القانونية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء الموقف حينها.

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أول تحرك رسمي من وزير الرياضة بشأن استقالة مجلس الزمالك

ويعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع اللجنة القانونية في الوزارة وعدد من مستشاريه في مركز التعليم المدني بالجزيرة، لمناقشة ملف نادي الزمالك بعد استقالة المجلس.  

وكان مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة، قال إن الوزارة لا تتعامل مع الاستقالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع الأمور عبر الخطابات الرسمية، مؤكدا أنه فور وصول استقالة مجلس الزمالك سيتم منح المجلس المهلة القانونية وفقا للائحة وهي 7 أيام للعدول عن الاستقالة أو اعتمادها رسميًّا بشكل نهائي قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

“فيتو” تنشر موقف نادي الزمالك ومن يدير النادي في حال تقدم مجلس الإدارة باستقالته رسميا، حيث تنص المادة 14 من اللائحة الاسترشادية التابعة لوزارة الرياضة، على تعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك، لأقرب جمعية عمومية تشهد انتخابات لاختيار مجلس جديد.

 

تشكيل لجنة الزمالك المؤقتة

وتتكون هذه اللجنة من: «المدير التنفيذي - المدير المالي - مدير النشاط الرياضي»، وبذلك سيكون تشكيل اللجنة التي تدير نادي الزمالك مؤقتا لحين أقرب جمعية عمومية تشهد انتخابات مكونة من:

المدير التنفيذي للنادي: إيهاب السيد خضر.

المدير المالي للنادي: أحمد إبراهيم.

مدير النشاط الرياضي: أحمد عبد الدايم.

وشدد مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، على أن اللائحة الاسترشادية التي تطبق على نادي الزمالك تنص على تعيين لجنة ثلاثية من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، ومن الممكن أن تنبثق منها لجنة تنفيذية أخرى كما حدث في عهد حسين لبيب.

 

 

استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك

وأعلن مجلس إدارة الزمالك استقالته بالكامل، وذلك بسبب الضغوطات التي يتعرض لها النادي في الفترة الأخيرة.

وحصلت فيتو على صورة من الاستقالة الجماعية المقدمة لـ وزارة الشباب والرياضة والتي مضى عليها كافة الأعضاء بخلاف جمال عبد الحميد.

 

وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي  الزمالك أعلن استقالته في بيان رسمي أصدره عبر حسابه على "فيس بوك" قم تبعه باقي أعضاء المجلس.

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة عقب استقالة مجلس الزمالك

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