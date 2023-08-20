سليمان وهدان: بعض أعضاء مجلس الزمالك رفضوا الاستقالة ومش عايزين نحرج حد (فيديو)

استقالة مجلس الزمالك، قال النائب سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك:"المجلس بالكامل تقدم بالاستقالة الجماعية وستكون موجودة اليوم على مكتب وزير الشباب والرياضة".

سر تقديم مجلس إدارة الزمالك الاستقالة الجماعية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد":"مجلس نادي الزمالك تقدم بالاستقالة الجماعية في ظل الظروف القائمة وتقديم مصلحة النادي على المصالح الشخصية الضيقة، واحتراما لأعضاء الجمعية العمومية".



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مشكلات نادي الزمالك

ولفت:"هناك عثرة كبيرة جدا تواجه مجلس الإدارة منذ أكثر من 8 أشهر وهناك مشكلات في قطاعات كثيرة، ونتمنى الخير لنادي الزمالك في المستقبل".



وتابع:"أخذنا القرار الصعب بالاستقالة الجماعية، وابتعادنا من أجل خروج النادي من أزمته ولتغليب مصلحة الزمالك".



حقيقة التواصل بوزير الشباب والرياضة

وأكد: لم نتصل بوزير الشباب والرياضة قبل اتخاذ قرار الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة نادي الزمالك، وسنرسل له الاستقالة صباح اليوم".



رفض الاستقالة

وأشار: كانت هناك آراء كثيرة بالاستمرار وأخذ الفرصة وعدم تقديم الاستقالة لكن في النهاية الأغلبية كانت صاحبة القرار النهائي، معقبا:"مش عايزين نحرج حد بس فيه أعضاء رفضوا الاستقالة".



حقيقة ضغوط الاستقالة

وتابع:"صعب علينا إننا نسيب نادي الزمالك، لكن بدون أي ضغوط قررنا تقديم الاستقالة الجماعية، ولنا حق خوض الانتخابات المقبلة، ولا يوجد أي موانع قانونية في خوض الانتخابات".



وأعلن سليمان وهدان عضو مجلس إدارة الزمالك أن مجلس إدارة الزمالك بالكامل قدم استقالته الجماعية بشكل رسمي.

وقال سليمان وهدان في تصريحات عبر قناة الزمالك: إن المجلس اتفق على الاستقالة الجماعية بسبب الضغوطات التي تعرض لها النادي في الفترة الماضية.

وتابع: "الزمالك سيظل مؤسسة شامخة بكبريائها ورجالها وأحد روافد المنتخبات المصرية.

وأضاف: "الزمالك سيبقى كبيرًا بجمهوره العظيم والزمالك يمرض ولا يموت وبتمنى التوفيق للزمالك ومن يدير الأبيض في الفترة القادمة.

وتابع: "اللجان التي تم تعيينها أكثر من مرة كان لها تأثير سلبي في النادي وهذا كان أحد أسباب التقدم باستقالتنا والنادي يحتاج فصل بين النواحي الاجتماعية والنواحي الرياضية.

وقال: "الموارد لا تغطي 50 % من احتياجات الزمالك، الموارد محدودة والأنشطة الاجتماعية أقل نادي في قيمة الاشتراكات الزمالك بيشمل الفئة المتوسطة.

وقال إن هناك موروثًا تاريخيًّا من المشاكل المتعددة والمتشابكة يؤثر في أداء أي مجلس إدارة للزمالك.



أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة عقب استقالة مجلس الزمالك



وكان مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة أن الوزارة لا تتعامل مع الاستقالات من على مواقع التواصل الاجتماعي ومشيرًا إلى أن الوزارة لم يصلها أي شيء حتى الآن بخصوص استقالة مجلس الزمالك.

وأضاف المصدر أنه في حال وصول الوزارة استقالة رسمية من مجلس الزمالك سيتم منح المجلس المهلة القانونية وفقا للائحة وهي 7 أيام للعدول عن الاستقالة أو اعتمادها رسميًّا بشكل نهائي قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

وقال المصدر:" إعمالًا لقانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي سوف يتم ترقب النادى وموقف أعضاء مجلس الإدارة الذين تقدموا باستقالتهم لمدة سبعة أيام وهى المهلة المحددة قانونًا للاستمرار أو سحب الاستقالة، وتبدأ تلك المهلة القانونية منذ اليوم لتقديم الاستقالة وتسلميها رسميًّا إلى الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم وبعد انتهاء المهلة القانونية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء الموقف حينها ".