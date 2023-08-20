الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

مورينيو يهنئ المدير الفني الجديد لفيوتشر

مورينيو وريكاردو
مورينيو وريكاردو فورموسينيو،فيتو

مورينيو، حرص البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما الإيطالي، على تهنئة مواطنه ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني الجديد لنادي فيوتشر إف سي.

وكان نادي فيوتشر إف سي، قد أعلن عن تعاقده مع فورموسينيو، لتولي الإدارة الفنية للفريق خلفا لمدرب الفريق السابق علي ماهر.

وحرص مورينيو على متابعة الحساب الرسمي لنادي فيوتشر إف سي، على "إنستجرام"، والتعليق على خبر تعيين فورموسينيو، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.

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وعمل فورموسينيو كمساعد مدرب مع مورينيو أثناء فترة توليه تدريب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وتولى فورموسينيو تدريب الهلال السوداني ثم انتقل لتدريب خربيكة المغربي ومنه لنادي سترونجيست البوليفي قبل أن يتولى تدريب نادي فيوتشر اف سي من بداية الموسم.

وكشف فابريزيو رومانو الخبير بسوق الانتقالات عن رفض البرتغالي جوزيه مورينيو لعرضين من الدوري السعودي من فريقي الهلال وأهلي جدة ولكن رغبته الأولى كانت للبقاء مع الذئاب في الموسم الجديد.

وأضاف رومانو على أن الأرجنتيني باولو ديبالا باقي مع روما في الموسم الجديد نظرا للعلاقة القوية التي تجمعه مع مورينيو، مضيفا “ أن ديبالا أهم أسباب بقاء مورينيو رفقة الذئاب في الموسم الجديد”.

 

 

 

أعلن نادي روما الإيطالي، رسميًا عن التعاقد مع لاعب وسط فريق  ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

ويعد جولين جون (19 عامًا) أحد لاعبي أكاديمية ريال مدريد، مواليد 2004، ولم يشارك مع الفريق الأول للميرنجي من قبل.

وأصدر روما بيانًا عبر حسابه على "تويتر"، يعلن خلاله التعاقد مع اللاعب الإسباني الشاب، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد على استعداد لتمديد إعارة جولين لموسم آخر، إذا شارك مع الفريق الأول لروما الموسم المقبل.

وشارك جولين مع منتخب إسبانيا (تحت 18 عامًا) في 12 مباراة وسجل 6 أهداف.

كما شارك جولين مع فريق ريال مدريد كاستيا في 23 مباراة الموسم الماضي، وسجل 5 أهداف.

 

روما يجدد عقد ستيفان الشعراوي 

أعلن نادي روما الإيطالي رسميًا، عن تمديد عقد لاعبه ستيفان الشعراوي، حتى صيف عام 2025.

وقال ستيفان الشعراوي، في تصريحات عبر الموقع الرسمي لروما: "أود أن أشكر النادي على إتاحة الفرصة لي لارتداء القميص الأصفر والأحمر مرة أخرى".

وأضاف: "روما كان دائمًا أولويتي، هنا وجدت عائلة ثانية، واليوم أشعر بالمسؤولية في رد الجميل للجماهير بالعاطفة التي طالما أظهروها لي، والآن يجب أن نواصل الكفاح لتحقيق الأهداف التي نستحقها".

ولعب الشعراوي مع روما 231 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 58 هدفًا ليصبح الهداف رقم 19 في تاريخ الفريق الإيطالي.

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مورينيو الأرجنتيني باولو ديبالا البرتغالي جوزيه مورينيو الدوري السعودي الهلال السودانى

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