غرفة الشرقية: ارتفاع أسعار 13 سلعة خلال الشهر الماضي بالأسواق

رصدت الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية خلال تقرير الشئون الاقتصادية الصادر اليوم السبت 19 أغسطس 2023 عن حالة الأسواق عن شهر يوليو الماضي، ارتفاع 13 سلعة بالأسواق.

ارتفاع أسعار السجائر البوكس والطماطم والبصل خلال يوليو الماضي

وأوضحت الغرفة التجارية بالشرقية أنه على رأس السلع التي شهدت أسعارها ارتفاعًا خلال يوليو الماضي، كلًا من سعر السجائر البوكس والطماطم والبصل والسكر فضلًا عن الجبن الرومي والبامية والكوسة وسمك البلطي والبوري.

ارتفاع أسعار السجائر بالأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار البطيخ والموز بلدي وانخفاض الليمون والتين البرشومي

وأشارت الغرفة في تقريرها إلى ارتفاع أسعار البطيخ والموز البلدي مقابل انخفاض أسعار الليمون والتين البرشومي، واستقرار المخبوزات والدقيق وزيت الطعام.

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استقرار أسعار الزيت والدقيق والمخبوزات في الأسواق خلال يوليو الماضي

وأشارت الغرفة في تقرير إلى أن أسعار السلع التي شهدت استقرارًا خلال شهر يوليو الماضي شملت كلًا من الدقيق والمخبوزات، زيت الطعام.

ارتفاع أسعار السكر الحر بنحو 27% خلال شهر يوليو الماضي

وأوضحت الغرفة في تقريرها أن أهم السلع التي شهدت ارتفاعًا شملت سعر السكر الحر الذي ارتفع بنحو 27% مقارنة عن الشهر الماضي، ارتفاع سعر جبن الرومي قديم بنحو 10%.

ارتفاع أسعار السكر ، فيتو

25% ارتفاعًا في أسعار السجائر البوكس في الأسواق

ارتفعت سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس بنحو 25% عن الشهر الماضي، بالرغم من أن أسعارها الرسمية 24 جنيهًا إلا أنها تباع بسعر مغالى فيه.

100% ارتفاعًا في أسعار الطماطم بالأسواق خلال شهر يوليو الماضي

ارتفعت سعر الطماطم الجيدة للسلطة بنحو 100%، طماطم متوسطة بنحو 86%، بصل بنحو 33%، كوسة للحشو بنحو 25%، بامية خضراء بنحو 20%.

25% انخفاضًا في أسعار الليمون في شهر يوليو الماضي

فيما انخفضت أسعار الليمون بنحو 25% خلال شهر يوليو مقارنة بالشهر السابق له.

ارتفاع أسعار البطيخ والموز والجوافة في الأسواق خلال يوليو الماضي

أما أسعار الفاكهة وفقًا لتقرير الغرفة التجارية لمحافظة الشرقية، ارتفع سعر موز بلدي بنحو 67%، الجوافة بنحو 17%، البطيخ بنحو 25%.

28% انخفاضًا في أسعار التين البرشومي في يوليو الماضي

فيما انخفض سعر التين البرشومي بنحو 28% خلال شهر يوليو 2023 مقارنة بالشهر السابق له.

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، فيتو

ثبات أسعار اللحوم البلدية والمجمدة خلال شهر يوليو الماضي

ورصدت الغرفة في تقريرها الاقتصادي عن حالة الأسواق، ثبات أسعار اللحوم البلدية والمجمدة خلال شهر يوليو 2023 مقارنة بالشهر السابق له.

انخفاض أسعار الدواجن البلدي بنحو 5% والفراخ البيضاء بنحو 17% خلال يوليو الماضي

فيما انخفض سعر الدواجن حية بلدي بنحو 5%، وفقًا لتقرير الغرفة التجارية لمحافظة الشرقية عن شعر يوليو الماضي، بينما انخفضت أسعار الفراخ البيضاء بنحو 17%.

ارتفاع أسعار البيض في شهر يوليو الماضي

وعلى صعيد آخر، ارتفعت أسعار البيض وفقًا لتقرير الغرفة، حيث ارتفع سعر كرتونة بيض بلدي بنحو 12%، كرتونة بيض أحمر بنحو 9 %.

ارتفاع أسعار البلطي والبوري في أسواق الشرقية خلال يوليو الماضي

وعن أسعار الأسماك، رصد الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية ارتفاع أسعار بعض الأنواع، حيث ارتفع سعر البلطي كبير وصغير الحجم بنحو 7%، كما ارتفع سعر سمك بوري وسط بنحو 5%.