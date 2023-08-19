أسعار الأسماك اليوم، 110 جنيهات أعلى سعر لكيلو البوري في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم السبت 19 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت 19- 8-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

وتراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير في سوق الجملة اليوم السبت من 80 إلى 110 جنيهات، كيلو بوري وسط بسعر 60 إلى 70 جنيهًا، سعر كيلو بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، بلطي ممتاز كبير من 68 إلى 78 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 65 إلى 67 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم السبت، جمبري طازج صغير من 80 إلى 170 جنيهًا، جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 250 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 180 إلى 300 جنيه.

وتراوح سعر سمك لوت في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم السبت، من 60 إلى 140 جنيهًا، شيلان بسعر من 20 إلى 40 جنيهًا، بربون ممتاز بسعر من 60 إلى 70 جنيهًا، بياض أملس ممتاز بلدي من 60 إلى 100 جنيه، بربون مجمد سعر من 25 إلى 35 جنيهًا.

وسجلت سعر سمك كشر في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم السبت من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك حدادي سعر من 10 إلى 20 جنيهًا، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 210 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

وسجل سعر قراميط من 20 إلى 40 جنيهًا، باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا، مكرونة سويسي 60 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، سمك سابيا من 175 إلى 275 جنيهًا، وقار من سعر 80 إلى 120 جنيهًا، مكرونة خليجي بسعر 55 إلى 65 جنيهًا، ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا.

وأما أسعار أنواع الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة السمك، اليوم السبت، سجل سمك سردين من 35 إلى 75 جنيهًا، شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، كاليماري من 175 إلى 275 جنيهًا، مرجان حجم وسط من 35 إلى 45 جنيهًا، سبيط بسعر من 175 إلى 275 جنيهًا.

وتراوح سمك موسى في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم السبت، من 180 إلى 280 جنيهًا، مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا، مرجان مجمد سعر من 20 إلى 30 جنيهًا، سعر قشر بياض من 70 إلى 110 جنيهات، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

وسجل سعر سمك موزة من 40 إلى 80 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين مجمد سعر من 35 إلى 75 جنيهًا، بربون متوسط الحجم من 45 إلى 65 جنيهًا، مازليا بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا.