أسعار الخضراوات اليوم، 15 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الخيار في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم السبت 19 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

«فيتو» تنشر في السطور التالية: أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة السبت 19 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق.

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت

وسجلت أسعار الخضار في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، سعر كيلو البطاطس من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، سعر كيلو البصل من 9 إلى 17 جنيهًا، الكوسة من سعر 7 إلى 9 جنيهات.

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وبلغ سعر خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو جزر بدون عروش سعر من 7 إلى 10 جنيهات، الفاصوليا من 19 إلى 25 جنيهًا، باذنجان بلدي من 4 إلى 6.5 جنيه، باذنجان رومي من 5 إلى 6 جنيهات، باذنجان أبيض من 4.5 إلى 6.5 جنيه.

وتراوح سعر فلفل رومي صوب من 7 إلى 10 جنيهات، فلفل رومي بلدي من 7 إلى 10 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 5 إلى 9 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 4 إلى 9 جنيهات، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 14 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر خيار صوب من 12 إلى 15 جنيهًا، البطاطا سعر من 5 إلى 8 جنيهات، كيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، خيار بلدي من 8 إلى 12 جنيهًا، البامية من 25 إلى 30 جنيهًا، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

وعن أسعار الزيتون في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم السبت، وتراوح سعر زيتون دولسى وعاص من سعر 14 إلى 20 جنيهًا، زيتون عزيزي لكويد بسعر من 18 إلى 22 جنيهًا، زيتون بيكول ومنزيل بسعر من 14 إلى 20 جنيهًا، زيتون تفاحي من 20 إلى 28 جنيهًا، زيتون عجيزي وشملالي من سعر 14 إلى 20 جنيهًا.

وتراوح سعر خس مر بنحو 3 جنيهات، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، ليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بـ 80 جنيهًا، الليمون بلدي من 6 إلى 20 جنيها، قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

وبلغ سعر كيلو شبت من 60 إلى 80 جنيهًا، كرفس نحو 12 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر بـ 6.5 جنيه، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، كيلو كسبرة من 60 إلى 80 جنيهًا، كيلو جرجير من 60 إلى 80 جنيهًا.

وتراوح سعر خس من 3 إلى 4 جنيهات، البنجر من 2 إلى 4 جنيهات، فجل صيني بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، فينوكيا بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس سعر من 60 إلى 80 جنيهًا، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة بـ 8 جنيهات.