السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، 15 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الخيار في سوق العبور

أسعار الخضروات اليوم،
أسعار الخضروات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم السبت 19 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

«فيتو» تنشر في السطور التالية: أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة السبت 19 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق. 

 

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت

 وسجلت  أسعار الخضار في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، سعر كيلو البطاطس من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، سعر كيلو البصل من 9 إلى 17 جنيهًا،  الكوسة من سعر 7 إلى 9 جنيهات. 

Advertisements

وبلغ سعر  خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو جزر بدون عروش سعر من 7 إلى 10 جنيهات، الفاصوليا من 19 إلى 25 جنيهًا، باذنجان بلدي من 4 إلى 6.5 جنيه، باذنجان رومي من 5 إلى 6 جنيهات، باذنجان أبيض من 4.5 إلى 6.5 جنيه.

وتراوح سعر فلفل رومي صوب من 7 إلى 10 جنيهات، فلفل رومي بلدي من 7 إلى 10 جنيهات،  فلفل حامي بلدي من 5 إلى 9 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 4 إلى 9 جنيهات،  فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 14 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر خيار صوب من 12 إلى 15 جنيهًا، البطاطا سعر من 5 إلى 8 جنيهات، كيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، خيار بلدي من 8 إلى 12 جنيهًا، البامية من 25 إلى 30 جنيهًا، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه. 

وعن أسعار الزيتون في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم السبت، وتراوح سعر زيتون دولسى وعاص من سعر 14 إلى 20 جنيهًا، زيتون عزيزي لكويد بسعر من 18 إلى 22 جنيهًا، زيتون بيكول ومنزيل بسعر  من 14 إلى 20 جنيهًا، زيتون تفاحي من 20 إلى 28 جنيهًا، زيتون عجيزي وشملالي من سعر 14 إلى 20 جنيهًا.

وتراوح سعر خس مر بنحو 3 جنيهات،  لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، ليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بـ 80 جنيهًا، الليمون بلدي من 6 إلى 20 جنيها، قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه. 

 وبلغ سعر كيلو شبت من 60 إلى 80 جنيهًا، كرفس نحو 12 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر بـ 6.5 جنيه، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، كيلو كسبرة من 60 إلى 80 جنيهًا، كيلو جرجير من 60 إلى 80 جنيهًا.

وتراوح سعر خس من 3 إلى 4 جنيهات، البنجر من 2 إلى 4 جنيهات، فجل صيني بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، فينوكيا بسعر من 3 إلى 4 جنيهات،  كيلو بقدونس سعر من 60 إلى 80 جنيهًا، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة بـ 8 جنيهات.

txt

بعد ارتفاع الأسعار.. نشطاء السوشيال ميديا يطرحون بدائل للبصل والطماطم.. البصل البودر والصلصلة في المقدمة.. وإعداد أطباق لا يدخل ضمن مكوناتها الصنفين «أبرز الحلول»

txt

تعرف على سعر عبوات الصلصة بعد ارتفاع أسعار الطماطم

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الخضار اسعار الخضراوات اسعار الخضراوات اليوم الخضراوات اليوم سعر كيلو البصل سعر كيلو الطماطم سوق العبور اليوم كيلو البطاطس كيلو الطماطم

مواد متعلقة

شعبة الخضراوات والفاكهة تكشف حالة السوق.. وتؤكد انخفاض أسعار بعض المنتجات خلال أيام

شعبة الخضروات: انتظروا انخفاضا بأسعار الفاكهة الصيفية في الأسواق

تراجع أسعار البصل واستقرار الخضروات في سوق العبور

استقرار أسعار الفاكهة و15 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الخوخ في سوق العبور

ارتفاع أسعار الموز في سوق العبور و70 جنيهًا سعر المانجو السوداني

انخفاض أسعار 5 أصناف من الخضراوات الرئيسية في سوق العبور اليوم

استقرار أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور، والتفاح بـ 30 جنيهًا

الفلفل بـ 25 جنيها، أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

قرار جمهوري بالعفو عن أحمد دومة

الزمالك يوجه الشكر لـ هتلر ومفاضلة بين أحمد الأحمر وحسين زكي لتولي تدريب فريق اليد

خطوة من الأهلي بعد طلب القندوسي فسخ عقده

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

انفراجة في أزمة السجائر، الأسعار تنخفض 20 جنيها والنشطاء: المشكلة مفتعلة

بعد الإفراج عنه بقرار جمهوري، التفاصيل الكاملة لقضية أحداث مجلس الوزراء المتهم فيها أحمد دومة

Advertisements

منوعات

المزيد

مقبرة قروش نافقة تثير رعب سكان ولاية ايداهو الأمريكية

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

بعد فيديو الفضائح، رئيسة وزراء فلندا تتخلى عن الرسميات وتنشر مشاهد مثيرة (صور)

بعد حديثه المستفز عن الكويت، وزير لبناني يثير الجدل عن "قمح مصر"

المزيد

خدمات

المزيد

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

بكام اليورو، استقرار سعر اليورو في تعاملات الصباح اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 19-8-2023 في مصر

سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 19-8-2023

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، ليفربول مع بورنموث.. وانطلاق الدوري الإيطالي والألماني

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: استخدام زجاجات الخمر الفارغة في الشرب والزينة ليس حراما (فيديو)

لجنة الفتوى توضح وقت صلاة الوتر إذا صليت المغرب والعشاء جمع تقديم

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية