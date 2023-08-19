بعد ارتفاع الأسعار.. نشطاء السوشيال ميديا يطرحون بدائل للبصل والطماطم.. البصل البودر والصلصلة في المقدمة.. وإعداد أطباق لا يدخل ضمن مكوناتها الصنفين «أبرز الحلول»

انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منشورات بشأن البحث عن بدائل البصل والطماطم التي ارتفعت أسعارهما في الأسواق ارتفاعًا كبيرًا، حيث أكد المعلقون على هذه المنشورات، أهمية الطماطم والبصل باعتبارهما من أصناف الخضروات التي لا غنى عنها في المنزل المصري.

البصل والطماطم مكونان رئيسيان في أطباق المطبخ المصري

البصل والطماطم أحد المكونات الرئيسية لأطباق المطبخ المصري وعليه فإن الاحتياج الكبير لهذين الصنفين كبير جدًا، مع تزايد أهمية البصل باعتباره أحد المضادات الحيوية الطبيعية لبعض الأمراض، فضلًا عن نكهته القوية، وكانت معظم ردود المعلقين على هذه المنشورات تدعو السيدات إلى الشراء على قدر الحاجة ولا داعي للشراء بكميات كبيرة غير مستخدمة أو تخزينه.

أسعار البصل والطماطم في الأسواق، فيتو

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بدائل استخدام البصل في المطبخ المصري

وأكدن خلال تعليقاتهن أنهن أصبحن يستخدمن البصل المجفف والبودر بكثرة إضافة إلى البصل الطبيعي.

الصلصة أغلى من سعر الطماطم في الأسواق

وعندما تحدثت السيدات عن بدائل الطماطم فكانت الصلصة هي سيدة الحدث، لكن بعض السيدات يشتكين أيضًا من ارتفاع أسعار الصلصة في المحلات، أكثر من سعر الطماطم نفسها، الأمر الذي جعل من الصعب عليهن استخدام الصلصة، واضطرت السيدات إلى طبخ أصناف لا تدخل الطماطم أو البصل ضمن مكوناتها.

أسعار البصل والطماطم وبدائلهما في السوق

وللباحثات عن بدائل البصل والطماطم في الأسواق، «فيتو» تنشر أسعار البصل وسعر الطماطم في أسواق التجزئة والجملة، فضلًا عن أسعار الصلصة، وسعر البصل البودر، إضافة إلى أسعار البصل المجفف في السطور التالية:

أسعار الطماطم في سوق العبور وفي أسواق التجزئة لبيع الخضراوات

البداية مع أسعار الطماطم وبدائلها، مازالت أسعار الطماطم عند معدلاتها المرتفعة، في سوق العبور لتتراوح من 4.5 إلى 7.5 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق التجزئة نحو 11.14 جنيه، ليتراوح سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 16 جنيهًا.

أسعار عبوات صلصة الطماطم في السلاسل الغذائية الكبرى

أسعار عبوات صلصة الطماطم في السلاسل الغذائية الكبرى والمحلات التجارية والبقالة، سجلت عبوة صلصة طماطم وزن 300 جرام سعر 11.95 جنيه،عبوة صلصة طماطم وزن 360 جرامًا بسعر من 15.95 جنيه إلى 22.35 جنيه، عبوة صلصة وزن 375 جرامًا بسعر 22.45 جنيه، عبوة صلصة طماطم وزن 380 جرامًا بسعر 28.55 جنيه، عبوة طماطم مقشرة وزن 400 جرام بسعر 64.95 جنيه، عبوة طماطم مقشرة وزن 800 جرام بسعر 125.25 جنيه.

23.80 جنيه سعر عبوة صلصة طماطم وزن 400 جرام

وبلغ سعر صلصة طماطم وزن 320 جرامًا بسعر 29.55 جنيه، صلصة طماطم وزن 50 جرامًا بسعر 3.5 جنيه، عبوة صلصة طماطم وزن 800 جرام نحو 56.25 جنيه، عبوة صلصة طماطم وزن 400 جرام بسعر 23.80 جنيه، صلصة الطماطم وزن 135 جرامًا سعر 9.45 جنيه، صلصة طماطم وزن 760 جرامًا بسعر 59.85 جنيه.

أسعار الصلصة، فيتو

أسعار البصل في سوق العبور لجملة وأسواق التجزئة لبيع الخضراوات

أما أسعار البصل وبدائله، تراجعت أسعار البصل في سوق العبور لجملة الخضراوات، لتراوح سعر كيلو البصل من 13 جنيهًا إلى 16 جنيهًا، وفي أسواق التجزئة، سجل أعلى سعر لكيلو البصل في أسواق التجزئة بالمناطق الشعبية نحو 22 جنيهًا، وتراوحت أسعار البصل في المناطق الشعبية من أسعار تبدأ من 12 جنيهًا حتى 22 جنيهًا.

أسعار البصل في المحلات والسلاسل الغذائية الكبرى

فيما سجلت أسعار البصل أعلى سعر لها في أسواق المناطق الراقية والهايبر ماركت من 25 إلى 27 جنيهًا سواء الأحمر أو الأبيض، سجل كيلو بصل أصفر نحو 27.26 جنيه، كيلو بصل أحمر نحو 23.94 جنيه، نصف كيلو بصل تخليل نحو 7.47 جنيه، بصل إيطالي نحو 17.48 جنيه، كيلو بصل ذهبي نحو 51.95 جنيه.

سعر البصل في الأسواق، فيتو

كيلو بصل أورجانيك بسعر 70.95 جنيه في المحلات والسلاسل الغذائية الكبرى

وعن أسعار البصل العضوي أو أورجانيك في المحلات والسلاسل الغذائية، سجل كيلو بصل مشكل أورجانيك بسعر 51.95 جنيه، بصل أحمر أورجانيك وزن كيلو بسعر 51.95 جنيه، كيلو بصل «أورجانيك» سعر 70.95 جنيه.

3 كيلو بصل أحمر بسعر 79.95 جنيه في السلاسل الغذائية الكبرى

وعن العروض على أسعار البصل، سجل عرض 2 كيلو بصل أبيض بسعر من 42.95 جنيه إلى 44 جنيهًا، 3 كيلو بصل أحمر كبير الحجم سعر 79.95 جنيه، 3 كيلو بصل ذهبي بسعر من 107.95 جنيه إلى 119.95 جنيه، 3 كيلو بصل أحمر صغير الحجم بسعر 79.95 جنيه، سجل كيلو بصل أحمر نحو 24.95 جنيه، كيلو بصل أبيض نحو 24.95 جنيه، 1.2 كيلو بصل تخليل بسعر 46.45 جنيه.

سعر البصل في الأسواق، فيتو

أسعار البصل المستورد في الأسواق

وفيما يخص أسعار البصل المستورد في السلاسل الغذائية، سجل ربع كيلو بصل أوروبي نحو 24.99 جنيه، سعر البصل الأوروبي نحو 100 جنيه للكيلو، بصل لؤلؤي عبوة وزن ربع كيلو بسعر 44.99 جنيه، وكيلو البصل لؤلؤي بسعر 180 جنيهًا.

أسعار البصل المجفف في الأسواق

وعن سعر البصل المجفف في الأسواق، سجلت عبوة بصل مجفف مطحون وزن 90 جرامًا بسعر 21.95 جنيه، عبوة بصل مجفف بودرة وزن 100 جرام بسعر 49.95 جنيه، عبوة شرائح بصل مجفف وزن 75 جرامًا بسعر 34.70 جنيه، عبوة بصل مجفف وزن 90 جرامًا نحو 34.70 جنيه، بصل مجفف بودر وزن 150 جرامًا بسعر 24 جنيهًا.

أسعار البصل البودر في الأسواق

وفيما يخص أسعار البصل البودر في المحلات، سجلت برطمان بصل بودر وزن 55 جرامًا بسعر 25.45 جنيه، بصل بودر وزن 40 جرامًا بسعر 28.5 جنيه، عبوة بصل بودر وزن 100 جرام سعر 7 جنيهات، عبوة بصل بودر وزن 60 جرامًا بسعر من 27.25 جنيه إلى 36.65 جنيه، بصل مطحون وزن 60 جرام بسعر 49.95 جنيه.