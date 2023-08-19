أسعار الفاكهة اليوم، 4 جنيهات أقل سعر لكيلو البلح في سوق العبور

أسعار الفاكهة، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023، استقرارًا في أسعار أنواع الفاكهة.

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم السبت 19 أغسطس 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

وتراوح سعر عنب رومي أحمر من 9 إلى 13 جنيهًا، عنب بناتي أحمر من 9 إلى 15 جنيهًا، عنب كرمسن من 12 إلى 18 جنيهًا، عنب بناتي أصفر من 9 إلى 15 جنيهًا.

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وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم السبت، بلغ سعر بلح سماني من 9 إلى 13 جنيهًا، بلح بارحي من 25 إلى 35 جنيهًا، بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات، بلح زغلول من 9 جنيهات إلى 15 جنيهًا، بلح سلمي من 10 إلى 20 جنيهًا، بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا.

وسجل سعر كيوي نحو 26 جنيهًا، جوافة بسعر من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا، رمان بسعر 7 إلى 15 جنيهًا، دوم من 20 إلى 40 جنيهًا، نكترين مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، أناناس سعر 50 جنيهًا، أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر برقوق مستورد من 25 جنيهًا إلى 35 جنيهًا، خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح سوري/ لبناني بسعر من 18 إلى 28 جنيهًا، التفاح المصري من 16 إلى 26 جنيهًا، كيلو كريز من 25 إلى 30 جنيهًا.

وسجلت سعر شمام من 6 إلى 11 جنيهًا، برتقال صيفي من 9 إلى 15 جنيهًا، جريب فروت من 7 إلى 15 جنيهًا، الكانتلوب من 6 إلى 14 جنيهًا، خوخ مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا، تين برشومي من 6 إلى 14 جنيهًا، كمثرى خشابي من 12 إلى 22 جنيهًا.

وتراوح سعر موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 10 جنيهات.

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم السبت، تراوح سعربطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم السبت

وسجل سعر مانجو صديقة من 20 إلى 26 جنيهًا، مانجو فص من 30 إلى 60 جنيهًا، مانجو كيت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو سكري من 15 إلى 23 جنيهًا، مانجو هندي من 15 إلى 27 جنيهًا، مانجو جولك من 15 إلى 21 جنيهًا.

وتراوح سعر مانجو عويس من 25 إلى 45 جنيهًا، مانجو بيض العجل بسعر 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو فجر كيلان من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو تيمور من 19 إلى 27 جنيهًا، مانجو تومي من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو سنارة من 14 إلى 20 جنيهًا.

وبلغ سعر مانجو فونس من 20 إلى 28 جنيهًا، مانجو نعومي من 15 إلى 27 جنيهًا، مانجو بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا، مانجو كنت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو دبشة من 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو زبدية من 16 إلى 22 جنيهًا.