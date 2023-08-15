انهيارات أرضية وفيضانات وبرك طينية تجتاح إيطاليا

أصابت مدينة باردونيكيا الإيطالية كارثة طبيعية في شكل طوفان هائل من الطين ضرب إيطاليا.

جاء ذلك نتيجة للأمطار الغزيرة التي تهاطلت على جبال الألب الإيطالية في الأيام الأخيرة وتسببت في انهيارات أرضية.

ووفقًا للتقارير الإعلامية الإيطالية، ارتفع منسوب نهر ريو ميردوفين في باردونيكيا بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة تورينو شمال البلاد يوم الأحد.

ونتيجة لفيضان النهر، بدأت موجة الطين تتحرك، مما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من الطين نحو المدينة.

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مقاطع الفيديو أظهرت حجم الدمار الذي تسببت فيه الفيضانات وجرفت السيارات في شوارع المدينة، حيث أصبح الوصول إلى المدينة صعبًا للغاية، والعديد من الجسور لا تزال غير قابلة للمرور، وقد تمت محاولة إنشاء ممرات مؤقتة للسماح بمرور سيارات الطوارئ.

تم إجلاء حوالي 120 شخصًا ونقلهم إلى الفنادق، وتم تجهيز مركز للإسعاف والإغاثة في صالة رياضية.

أعلنت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإيطالية عبر حسابها على منصة تويتر أنها تعمل جاهدة لإجلاء 50 شخصًا محاصرًا بسبب الانهيارات الأرضية.

وصرح ألبرتو سيريو، حاكم منطقة بيدمونت، على فيسبوك بأن الانهيار الطيني تسبب في أضرار جسيمة، في حين أكد أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، أن الحكومة ستقدم الدعم في عمليات التنظيف والإغاثة.