إيطاليا تسترد 266 قطعة أثرية من أمريكا (صور)

استردت إيطاليا 266 قطعة أثرية من أمريكا تقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو، كانت شبكة دولية لتهريب الآثار قد نقلتها وباعتها هناك، في أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وتشمل القطع التي يعود أقدمها إلى القرن التاسع قبل الميلاد أعمالا تنتمي إلى حقب الحضارة الإترورية واليونان الكبرى والإمبراطورية الرومانية.

وورد في بيان لوحدة متخصصة في قوات الدرك الإيطالية (الكارابينيري) أن استعادة القطع تمت بفضل تعاون بين السلطات القضائية الإيطالية والأمريكية.

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وأظهرت صور من وزارة الثقافة الإيطالية القطع الأثرية التي تشمل أوان ورأس تمثال وبعض العملات المعدنية خلال عرضها في حفل أقيم قبل أيام في نيويورك بمناسبة استردادها.

وذكر البيان أن 145 قطعة استُردت في إطار إجراءات إفلاس ضد تاجر تحف.

وقال البيان إن 65 قطعة أخرى وردت من متحف (مينيل كولكشن) في مدينة هيوستون الأمريكية.

لكن متحدثا باسم المتحف قال إن القطع عُرضت على المتحف كهدية، إلا أنه أحال المانح إلى وزير الثقافة الإيطالي الذي أخطر المتحف بأن إيطاليا تطالب بعودة هذه القطع.

وأضاف المتحدث "رفض مينيل كولكشن هذه الأعمال الفنية من جامع (تحف) ولم تكن جزءا قط من معروضات المتحف"

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