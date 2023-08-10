أمريكا تعيد 42 قطعة أثرية إلى إيطاليا يعود تاريخها لـ 2500 عام

تظل آثار الدول علامة بارزة في تاريخها، وبعض القطع الأثرية انتقلت إلى دول أخرى بطرق غير مشروعة، ونجحت السلطات الإيطالية في استعادة 42 قطعة من أمريكا نُهبت وبيعت بصورة غير قانونية.



قطع أثرية إيطالية سرقت في أمريكا



وذكرت وسائل إعلام محلية، أن القضاء الأمريكي حكم بإعادة 42 قطعة أثرية لإيطاليا قيمتها 3,5 ملايين دولار، في أحدث خطوة من هذا النوع تتخذها المدينة الأميركية التي تشكل محورًا عالميًا للاتجار بالآثار.

قال بيان للمدعي العام في نيويورك، ألفين براغ، إن المحققين أعادوا إلى السلطات الإيطالية 42 عملًا أثريًا استثنائيًا يعود عدد منها إلى نحو 2500 عام.

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وأضاف المدعي العام في البيان الصادر عنه "نواصل إصلاح الأضرار التي تسببت بها شبكات تهريب للآثار عبر إيطاليا كانت منظمة بشكل جيّد واستمر عملها لعقود"، مشيرًا إلى "إعادة أكثر من 200 عمل" إلى روما منذ توليه منصبه في العام 2022.

ومن بين الأعمال التي عُثر عليها وأُعيدت إلى إيطاليا، مزهرية من منطقة بوليا الإيطالية تعود إلى العام 335 قبل الميلاد، سُرقت من موقع دفن في جنوب إيطاليا قبل تهريبها إلى الخارج عبر مهرّب الأعمال الفنية الإيطالي جاكومو ميديشي، بحسب القضاء في نيويورك.

وجرى استرداد المزهرية التي كانت تُستخدم لخلط الماء والنبيذ، عن طريق "تاجر الأعمال الفنية البريطاني روبن سيمز".

وصودرت القطعة الأثرية في يوليو من هاوي جمع في نيويورك.

وكانت لوحتان تعودان إلى الحضارة الأترورية سُرقتا من وسط إيطاليا في ثمانينات القرن الفائت قبل أن تصبحا بحوزة روبن سيمز الذي باعهما عام 1992 لقاء 1,6 مليون دولار لزوجين من هواة جمع التحف الفنية في نيويورك هما شيلبي وايت وليون ليفي.

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