أول تعليق من روبرتو مانشيني على استقالته من تدريب منتخب إيطاليا

علق روبرتو مانشيني على قرار استقالته من تدريب منتخب إيطاليا، اليوم الأحد، بعد 5 سنوات قضاها مع الأزوري، وحقق فيها نتائج طيبة، كما فشل للتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

تولى مانشيني المهمة الفنية لمنتخب إيطاليا في 2018، وتمكن من إعادته لمنصات التتويج بعدما قاده للفوز بلقب يورو 2020، علما بأن البطولة أقيمت عام 2021 بسبب جائحة كورونا.

تعليق مانشيني على استقالته

وقال مانشيني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "استقالتي من منصبي كمدير فني كانت خياري الشخصي".

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أضاف "أشكر الرئيس جرافينا على ثقته، بجانب جميع أعضاء الاتحاد الإيطالي، أشكر وأحيي جميع اللاعبين والمشجعين الذين رافقوني في هذه السنوات الخمس".

وأتم "سأحمل في قلبي دائما الفوز الاستثنائي لبطولة أمم أوروبا 2021".

وتشير عدة تقارير صحفية إلى أن مانشيني سيتولى المهمة الفنية للمنتخب السعودي، حيث سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات.

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وبشكل مفاجئ، عن استقالة روبرتو مانشيني من منصبه كمدرب لمنتخب إيطاليا.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: أخذًا بالاعتبار وبالالتزامات المهمة بتصفيات بطولة أوروبا 2024 القريبة.. سيسمي الاتحاد المدرب الجديد للمنتخب في الأيام القليلة المقبلة".

ووصفت شبكة "سكاي سبورتس" القرار بـ"الصدمة" خاصة أنه قبل أيام فقط تم تعيين مانشيني منسقًا لمختلف فرق الشباب الإيطالية أيضًا، وهو الدور الذي كان من المفترض أن يمنحه مزيدًا من السلطة في تكوين المواهب.

وفاز مانشيني ببطولة يورو 2020 مع منتخب إيطاليا، وحقق رقمًا قياسيًّا عالميًّا جديدًا.

وغادر مانشيني منصبه كمدير فني للمنتخب الإيطالي، بعد 39 انتصارًا و13 تعادلًا و9 هزائم، حيث سجل الآزوري 130 هدفًا وتلقوا 49 هدفًا.

وتم تعيين مانشيني المدرب البالغ من العمر 58 عامًا في آيار(مايو) 2018، وكان من المقرر أن يستمر عقده حتى نهاية تموز (يوليو) 2026.

وكانت الأشهر القليلة الماضية صعبة للغاية بالنسبة لروبرتو مانشيني على المستوى الشخصي، إذ فقد زميله الإيطالي جيانلوكا فيالي وصديقه الحميم سينيسا ميهايلوفيتش بسبب مرض عضال.

وتأتي هذه الاستقالة بعد أيام قليلة من إعلان الاتحاد الإيطالي عن تسليم مانشيني مهمة تدريب منتخبي 20 و21 عاما أيضا إلى جانب المنتخب الأول.

مانشيني يقترب من تدريب منتخب السعودية

وبعد هذه الاستقالة، كشفت تقارير صحفية سعودية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يفاوض مانشيني لتولي تدريب الأخضر في الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد السعوي لكرة القدم قد أعلن رحيل الفرنسي هيرفي رينارد عن تدريب منتخب السعودية، وذلك بعد انتهاء مواجهة بوليفيا التي انتهت بخسارة منتخب الأخضر 2-1 وديا.

وأشارت التقارير إلى أن مانشيني عقد اجتماع بالفيديو مع مسؤولين من الاتحاد السعودي، للتفاوض حول تدريب منتخب السعودية في الفترة المقبلة، وأنه تم الاتفاق على توقيع عقد لتدريب الأخضر لمدة 3 سنوات.

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