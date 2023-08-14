أخبار الرياضة اليوم.. محمد شريف يرحل رسميا عن الأهلي.. وأمير مرتضى منصور يعتذر عن عدم ترشحه لعضوية رابطة الأندية

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:

أعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي فوز كل من أحمد دياب، عماد متعب، خالد شكري، شريف صالح وأحمد محمد هاشم بمقاعد مجلس إدارة رابطة أندية دوري القسم الأول بالتزكية، بعد انسحاب أمير مرتضى منصور وحسين أبو السعود.

أرسل النادي الأهلي خطابا رسميا لاتحاد الكرة للتواصل مع الجهات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباريات الفريق في الموسم الجديد وأكد ذلك عبر بيان رسمي.

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واستشهد الأهلي بالعديد من المباريات الموسم الماضي والتي لاقت نجاحات في الناحية التنظيمية من قبل الأمن والتعاون من الجماهير.

أعلن مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - اعتذار نجله أمير عن عدم الترشح كعضو في رابطة الأندية.

ونشر مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك خطابا موجها لاتحاد الكرة يفيد برفض أمير الترشح كعضو في رابطة الأندية وكتب:"أمير مرتضى يعتذر عن ترشحه لعضوية رابطة الاندية".

حسمت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، مصير الجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك والتي كان من المفترض أن تعقد يوم الجمعة المقبل 18 أغسطس.

وكشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة أرسلت خطابا رسميا إلى نادي الزمالك يتضمن بطلان إجراءات دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع غير عادي، يوم الجمعة المقبل، والتي كانت تتضمن مناقشة تعديل لائحة النادي.

طارق حامد، كشفت تقارير سعودية أن طارق حامد لاعب منتخب مصر الوطني واتحاد جدة السعودي، أنهى اتفاقه للانضمام إلى صفوف ضمك السعودي لمدة عام قابل للتجديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أعلن النادي الأهلي رسميا رحيل محمد شريف إلى صفوف فريق الخليج السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشر النادي الأهلي صورة لمحمد شريف عبر فيس بوك وكتب عليها:"محمد شريف إلى الخليج السعودي.. شكرًا على ما قدمته للنادي في السنوات الماضية",

اتحاد الكرة، شهدت الساعات القليلة الماضية أزمة عنيفة داخل معسكر الحكام الواعدين المقام حاليا بمدينة نصر، حيث أكدت مصادر أن الجيبوتي محمد حسين الجابوني مسئول اللياقة البدنية بالفيفا دخل في مشادة عنيفة مع أحمد أبو العلا مدير لجنة الحكام باتحاد الكرة وينوى تقديم شكوى رسمية للفيفا بسبب ما حدث صباح اليوم داخل المعسكر.

الزمالك، أصبح أمام مسئولي الزمالك ملف مهم وهو تجديد عقود اللاعبين الذي ينتهي تعاقدهم مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل 2023- 2024.

ويسعى مسئولو الزمالك لتجديد عقود اللاعبين في الوقت الحالي لتجنب رحيلهم بشكل مجاني في نهاية الموسم المقبل مثلما حدث مع يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر اللذان انضما لـ بيراميدز بشكل مجاني.