الإثنين 14 أغسطس 2023
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رياضة

تعادل سلبي بين وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد في الشوط الأول (صور)

وولفرهامبتون ومانشستر
وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد، فيتو

الدوري الإنجليزي، تعادل نادي مانشستر يونايتد مع نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في ختام الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.

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أحداث الشوط الأول بين وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد

شهد الشوط الأول سيطرة تامة من مانشستر يونايتد وبناء الكرة من الخلف.

وأضاع مانشستر يونايتد أكثر من هدف محقق عن طريق جرناتشو وراشفورد.

بينما لعب وولفرهامبتون مباراة دفاعية بامتياز وحاول منع مانشستر يونايتد من بناء الكرة بالخلف.

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وهدد وولفرهامبتون مرمى اليونايتد في أكثر من كرة عن طريق الهجمات المرتدة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون

 وكان الهولندي إيرك تين هاج تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وولفرهامبتون، في ختام الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز، لوك شاو، فاران، وان بيساكا.

خط الوسط: ماسون ماونت، كاسيميرو، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو، ماركوس راشفورد، أنتوني.

 

تشكيل مانشستر يونايتد، فيتو 
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ومن ناحية أخرى انتقد رافاييل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، التعديلات الجديدة في القوانين التي سيتم تطبيقها مع بداية الموسم الجديد من البريميرليج.

ويأتي على رأس هذه القوانين، تعديل قانون الوقت بدل الضائع، ليتم احتساب كل ثانية مهدرة، مما يتسبب في وصول مدة المباراة لـ100 دقيقة أو أكثر.

وقال فاران عبر حسابه على "تويتر": "كان لدينا اجتماعات مع الاتحاد الإنجليزي والحكام بشأن القوانين الجديدة".

وأضاف: "بالنسبة للمدربين واللاعبين، أعربنا عن قلقنا لسنوات من العدد الكبير للمباريات والجدولة المزدحمة، والتي وصلت إلى مستوى خطير بالنظر إلى الحالة البدنية والذهنية للاعبين".

وواصل: "وعلى الرغم من ملاحظتنا السابقة، أوصوا الآن للموسم المقبل بخوض مباريات أطول وبحدة أكبر وأن تقل المشاعر التي يعبر عنها اللاعبون، فقط نريد أن نكون في حالة جيدة في أرض الملعب لتقديم 100% مما لدينا للنادي والجماهير، لماذا لا يتم الاستماع إلينا؟".

وشدد: "كلاعب أشعر بامتياز كبير للقيام بالعمل الذي أحبه بشكل يومي، لكن أشعر أن تلك التغييرات تدمر لعبتنا، نريد الوصول لأقصى مستوى ممكن، وأن نقدم مستوى مذهلا للجماهير للاحتفال كل أسبوع".

واختتم: "أعتقد أنه من المهم أننا كلاعبين ومدربين نسلط الضوء على تلك القضايا، لرغبتنا في حماية اللعبة التي نحبها، وأن نقدم أفضل ما لدينا للجماهير".

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الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون

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