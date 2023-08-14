مندوب الفيفا يهدد بالتصعيد ضد اتحاد الكرة، أزمة عنيفة تضرب معسكر الحكام اليوم

اتحاد الكرة، شهدت الساعات القليلة الماضية أزمة عنيفة داخل معسكر الحكام الواعدين المقام حاليا بمدينة نصر، حيث أكدت مصادر أن الجيبوتي محمد حسين الجابوني مسئول اللياقة البدنية بالفيفا دخل في مشادة عنيفة مع أحمد أبو العلا مدير لجنة الحكام باتحاد الكرة وينوى تقديم شكوى رسمية للفيفا بسبب ما حدث صباح اليوم داخل المعسكر.

وأوضحت المصادر أن اليوم كان مخصصا لاختبار اللياقة البدنية للحكام، حيث تم التجمع بملعب الفندق الذي يقام فيه المعسكر في الخامسة والنصف صباحا على أن يتم البدء في الاختبار في السادسة وسأل مندوب الفيفا عن وجود سيارة الإسعاف، حيث وفقا لتعليمات ولوائح الفيفا لا يتم البدء في اختبارات اللياقة إلا في وجود سيارة إسعاف وتم إبلاغه بوجود سيارة الإسعاف بالفندق.

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عدم وجود سيارة الإسعاف

وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق على قيام المجموعة الأولى من الحكام بأداء 13 لفة بزيادة 3 لفات عن العدد القانوني وعندما وصلت المجموعة الأولى للفة رقم 11 سأل مندوب الفيفا عن سيارة الإسعاف ولم يجدها لأنه بعد اللفة العاشرة تكون المسئولية ملقاة على عاتقه، ولذلك قام بإلغاء الاختبار في اللفة رقم 11 بعدما تأكد من عدم وجود سيارة الإسعاف وخوفا من حدوث أي إغماءات أو أزمات صحية طارئة حيث تردد بأن أحد الحكام أصيب بحالة إغماء خفيفة.

مندوب الفيفا يعترض

واستطردت المصادر في هذا الصدد مؤكدة أنه مندوب الفيفا دخل في مشادة عنيفة مع أبو العلا بسبب عدم وجود سيارة الإسعاف كما قال له وهدد بإلغاء الاختبار في حالة عدم حضور السيارة وبالفعل قام أبو العلا بإجراء اتصالات وحضرت سيارة الإسعاف في التاسعة والنصف، ومشيرا إلى أن مندوب الفيفا كان غاضبا بشدة بسبب هذا الموقف، خاصة وأنه قام ببدء الاختبارات لثقته في كلام مدير لجنة الحكام بأن سيارة الإسعاف موجودة وهو ما لم يحدث.

من معسكر الحكام الواعدين

استمرار غياب بيريرا عن المعسكر

ووفقا للمصادر ومن داخل المعسكر اشتكى عدد كبير من الحكام خاصة الذين قاموا بإجراء الاختبارات في التاسعة والنصف بسبب حرارة الشمس، حيث إن زملاءهم قاموا بإجراء الاختبارات في السادسة صباحا وأن ما حدث ليس لهم ذنب فيه لأن خطأ إداريا واضحا من مسئولي اتحاد الكرة ولجنة الحكام.

يذكر أن اتحاد الكرة لغى الحجز في جهاز الرياضة لإقامة هذا الاختبار بحجة ترشيد النفقات وقام باستبداله بأحد ملاعب الفنادق مدينة نصر رغم اعتراض مندوبي الفيفا على حالة أرضية الملعب الذي يتدرب عليه الحكام.

يأتي ذلك في ظل غياب رئيس لجنة الحكام البرتغالي بيريرا الذي حضر أول يوم فقط من معسكر الحكام الواعدين وحصل بعدها على إجازة ورغم إعلان اتحاد الكرة بأن بيريرا موجود ويتابع المعسكر إلا أنه لم يظهر داخل المعسكر منذ أول يوم.