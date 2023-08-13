الأحد 13 أغسطس 2023
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خارج الحدود

قتلي وجرحى فى هجوم على مرقد شاه جراغ جنوب إيران

مرقد شاه جراغ، فيتو
مرقد شاه جراغ، فيتو

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم في هجوم على مرقد شاه جراغ في شيراز جنوب البلاد.

هجوم يستهدف مرقد شاه جراغ في شيراز جنوب إيران

وحسب روسيا اليوم، إن إرهابيين اثنين حاولا اقتحام مرقد شاه جراغ في شيراز لكنهما اصطدما بمواجهات مسلحة مع القوات الأمنية المتمركزة.

 

وأشار الشبكة الروسي، إلى أن أنباء غير رسمية أفادت بمقتل أحد الإرهابيين فيما تمكن ثاني من الفرار أثناء الهجوم على ضريح شاه جراغ في شيراز.

محافظ مدينة شيراز يتحدث عن هجوم شاه جراغ

وذكرت، أن محافظ مدينة شيراز صرح، بأن الحادث الإرهابي خلف قتيلا و5 مصابين، بينما تحدث وسائل إعلام لبنانية عن ارتفاع عدد القتلي.

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وفى أكتوبر 2022، قتل 15 شخصًا وجرح 19 على الأقل، في هجوم على ضريح شاه جراغ فى شيراز جنوب إيران الأربعاء، وتبنى تنظيم "داعش " الإرهابي وقتها مسؤوليته عن الهجوم.

 

وقالت السلطات الإيرانية حينها/ إن "إرهابيًا واحدًا فقط متورط"، وأنه ليس إيرانيًا. كما أفاد التلفزيون الرسمي عن اعتقال شخص واحد وقال إنه "إرهابي مرتبط بجماعات تكفيرية".

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مرقد شاه جراغ إيران هجوم إرهابي شيراز ضريح شاه جراغ

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