كواليس الصفقة المليارية بين إيران وأمريكا بوساطة قطرية

كشفت شبكة السي إن إن في تقرير لها كواليس الدور القطري في المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية من أجل إتمام صفقة السجناء.

تفاصيل صفقة تبادل السجناء بين أمريكا وإيران

وقالت الشبكة الأمريكية في تقريرها، إنه بموجب الصفقة سيتم الإفراج عن 5 أمريكيين محتجزين بإيران مقابل إلغاء تجميد 6 مليارات دولار من عائدات نفط طهران.

ونقلت شبكة السي إن إن تصريحات مسؤولين أمريكيين، والتي جاء فيها أن المفاوضات بين إيران وأمريكا استمرت على مدى قرابة عامين ونصف لم تجر في اجتماعات وجها لوجه بين ممثلين عن واشنطن وطهران، بل كانت اجتماعات متقطعة في فنادق الدوحة، وقد قام المسؤولون القطريون بنقل الرسائل المكتوبة ذهابا وإيابا، من فندق إلى فندق، مع الحفاظ على السرية التامة.

وأوضحت الشبكة الأمريكية في تقريرها، أن الخطوط العامة للاتفاق بين واشنطن وطهران بدأت تتبلور في الدوحة منذ 6 أشهر فقط بعد مناقشات غير مباشرة ومكثفة.

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مفاوضات طويلة وشاقة في الدوحة

وذكر مصدر مسؤول لسي إن إن، أن مسار المفاوضات كان شائكا، وذلك نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، وقد تم رفض المبادرات العلنية من قبل واشنطن للتعامل مباشرة مع طهران بشأن هذه المسألة.

واضطرت الولايات المتحدة إلى اتباع طرق غير مباشرة، بالاعتماد على شركاء في الشرق الأوسط وأوروبا بما في ذلك قطر وعمان والمملكة المتحدة وسويسرا، وجميعهم عملوا كمحاورين للجانبين على مدار العامين ونصف الماضيين".

وأضافت الشبكة الأمريكية "بينما تناول المسؤولون الأمريكيون المفاوضات على أساس أنه لا توجد ضمانات" مع الإيرانيين، لم يدرك الجانب الأمريكي أن الخطة كانت قيد التنفيذ إلا قبل يومين من نقل السجناء الأربعة إلى الإقامة الجبرية. (أمريكي خامس كان بالفعل قيد الإقامة الجبرية).. ومع ذلك، كان المسؤولون حذرين".

وفي السياق ذاته قال المسؤول الأمريكي إنه "عندما جاء يوم الخميس، كان المسؤولون الأمريكيون على اتصال مباشر بالسفير السويسري في إيران للحصول على آخر المستجدات بشأن التقدم على الأرض إذ يعمل الدبلوماسيون السويسريون كقوة حامية وعيون وآذان على الأرض للولايات المتحدة في إيران".

وفيما تم وصف المسار حتى الآن بأنه عملية تدريجية، أكد المسؤولون الأمريكيون أن المفاوضات غير المباشرة مستمرة وحساسة.

وأكدت السي إن إن في تقريرها، أن عملية تبادل الأسرى هي أحد مكونات الصفقة، والجزء الآخر يتضمن جعل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية التي كانت في حساب مقيد في كوريا الجنوبية متاحة بسهولة أكبر لـ "التجارة غير الخاضعة للعقوبات" للسلع مثل المواد الغذائية والطبية عن طريق نقلها إلى حسابات مقيدة في قطر.

وقالت المصادر إن الأموال جاءت من مبيعات النفط التي تم السماح بها ووضعها في حسابات تم إنشاؤها في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وقال مصدر مطلع على الاتفاق إن عملية تحويل الأموال إلى قطر من المرجح أن تستغرق ما بين 30 و45 يوما، وقال مصدران إن الأموال ستنقل عبر سويسرا قبل أن تصل إلى قطر ولن يكون التنفيذ سهلا.