السبت 12 أغسطس 2023
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خارج الحدود

ارتفاع قتلى الجيش السوري في هجوم داعش لـ 33

الجيش السوري، فيتو
الجيش السوري، فيتو

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجيش السوري في الهجوم الذي شنه عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على حافلة عسكرية على طريق دير الزور-حمص إلى 33.

وحرص المرصد على وصف الهجوم بأنه "الأعنف للتنظيم" منذ مطلع العام، لافتًا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم بحالات خطرة، مضيفا أن حافلتين وركاب الحافلة الثالثة نجوا من الهجوم.

هزائم متتالية للتنظيم في سوريا والعراق

وواجه التنظيم المتطرف الذي سيطر عام 2014 على مساحات واسعة في سوريا والعراق، هزائم متتالية في البلدين وصولًا إلى تجريده من كافة مناطق سيطرته عام 2019.

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وفي ذلك الوقت، قتل أربعة من زعمائه، لكن عناصره المتوارين لا يزالون قادرين على شن هجمات، وإن كانت محدودة، ضد جهات عدة.

كمين لحافلتين عسكريتين

ومن جانبه، كان التنظيم قد قال أمس الجمعة: إن مقاتليه نصبوا كمينا "لحافلتين عسكريتين كانتا تقلان عشرات الجنود من الفرقة 17 التابعة للجيش السوري".

وأكد التنظيم في بيان نشرته وكالة "أعماق" التابعة له أن الكمين نُصب قرب قرية معيزيلة في بادية دير الزور.

الهجوم الأكثر دموية

ويعد هذا هو الهجوم الثالث على الأقل لداعش ضد الجيش السوري وحلفائه منذ مطلع الشهر الحالي، وإن كان "الأكثر دموية"، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس".

وقد قُتل عشرة عناصر من قوات النظام وحلفائه الاثنين جراء استهداف عناصر داعش حواجز عسكرية في محافظة الرقة (شمال)، التي كانت تعد أبرز معاقل التنظيم المتطرف في سوريا.

هجوم داعشي على قافلة صهاريج نفط

وقتل سبعة أشخاص آخرين، غالبيتهم من الجيش، مطلع الشهر الحالي جراء هجوم شنّه داعش على قافلة تضم صهاريج نفط في ريف حماة الشرقي (وسط)، الذي يشكل امتدادًا للبادية المترامية الأطراف.

وكثيرا ما يتبنى داعش استهداف حافلات عسكرية أو أخرى تقل موظفين في مرافق عامة عبر زرع عبوات ناسفة أو مهاجمتها خصوصًا في منطقة البادية السورية المترامية الأطراف والتي انكفأ إليها مقاتلو التنظيم بعد دحرهم من آخر مناطق سيطرتهم في شرق سوريا.

هحوم في محافظة دير الزور السورية

وأمس الجمعة، أعلن مصدر أمني سوري  أن 20 جنديًّا سوريًّا قتلوا وأصيب عشرة بجروح في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي في محافظة دير الزور السورية. 

وأوضح المصدر لوكالة نوفوستي الروسية: "قُتل 20 جنديًّا وأصيب 10 آخرون في كمين لحافلة تقلهم شرق محافظة دير الزور".

مقتل مراسل قناة "سما"

وأشار المصدر إلى أن "إرهابيي تنظيم "داعش" نصبوا كمينًا للحافلة العسكرية في بادية الميادين".

فيما أفادت وكالة "سانا" في وقت سابق بـ"مقتل مراسل قناة "سما" وعنصرين في الجيش وإنقاذ مصور "الإخبارية"، وذلك بتفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على طريق عودتهم في الشياح بريف درعا بعد إحباط عملية لتهريب المخدرات".

مقتل 20 جنديا سوريا وإصابة 10 آخرين في كمين لتنظيم داعش بدير الزور

تسجيل يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي

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المرصد السورى لحقوق الانسان الجيش السوري دير الزور تنظيم الدولة الإسلامية داعش محافظة الرقة سوريا سوريا والعراق

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