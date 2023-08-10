انفجار في مجمع صناعي في إيران وإصابة 8 أشخاص

وقع اليوم الخميس، انفجار هائل في مجمع إيكو الصناعي في اسفراين في محافظة شمال خراسان بشمال إيران، وأصيب ثمانية أشخاص.



انفجار في مصنع بإيران



وقالت وكالة الأنباء الإيرانية، إن الانفجار وقع اليوم في الجزء الشمالي من إيران بالقرب من أفغانستان وتركمانستان.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن ستة من عمال المجمع أصيبوا بجروح جراء موجة الانفجار. كما أصيب شخص بحروق سطحية، وأصيب آخر بحروق خطيرة في يديه ووجهه ورقبته.

ويوم الأربعاء قالت جمعية منتجي الصلب الإيرانية أن صادرات الصلب في البلاد ارتفعت بنسبة 37 % في أربعة أشهر - من مارس إلى يونيو 2023 - مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. احتفظت إيران بالمركز السابع في العالم في إنتاج الصلب في يونيو.

وفي السياق ذاته وقع هجوم انتحاري يوم السبت الماضي في إيران استهدف مركز شرطة في منطقة بجنوب شرق البلاد، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

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هجوم إرهابي يستهدف مركز شرطة شرق العاصمة طهران

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية في تقريرها، إن اثنين من الأشخاص الذين نفذوا الهجوم الانتحاري، قاموا بتفجير أحزمة ناسفة في الهجوم الذي وقع في مدينة زاهدان عاصمة إقليم سستان وبلوشستان.

وأكدت الوكالة الإيرانية، أن الأشخاص الذين نفذوا الهجوم الإرهابي، كانو مزودين بأحزمة ناسفة وهاجموا مركز الشرطة رقم 16 في مدينة زاهدان، وسيتم الإعلان لاحقا عن معلومات إضافية حول هذا الهجوم.

وفي وقت سابق نشب حريق ضخم في مخزن قرب مدينة مشهد في شمال شرق إيران وتم إرسال رجال إطفاء من مناطق المدينة المختلفة لإخماد النيران.

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