السبت 12 أغسطس 2023
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رياضة

شوط أول سلبي بين الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية (فيديو وصور)

الهلال والنصر، فيتو
الهلال والنصر، فيتو

البطولة العربية، حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الهلال والنصر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في نهائي البطولة العربية المقامة بالسعودية.

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أحداث مباراة الهلال والنصر

نزل الهلال والنصر المباراة بكل قوة وانحصرت الكرة في وسط الملعب في أول 5 دقائق.

ثم سيطر الهلال على الكرة بالطول والعرض بعد مرور 5 دقائق بينما تراجع النصر للدفاع.

وكاد سافيتش أن يسجل الهدف الأول للهلال في الدقيقة 9 عن طريقة تصويبة قوية ولكن تصدى لها حارس مرمى النصر.

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وسرعان ما عاد النصر للمباراة بعد الدقيقة 20 وهدد مرمى الهلال في أكثر من كرة ولكن تصدى للكرات الحارس محمد العويس 

وتبادل الفريقين السيطرة على الكرة حتى أعلن الحكم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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مباراة الهلال والنصر، فيتو

 وأعلن خورخي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال تشكيل فريقه لمواجهة نظيره النصر  في نهائي البطولة العربية المقامة بالسعودية.

تشكيل الهلال أمام النصر في نهائي البطولة العربية

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

في حراسة المرمى: العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو، روبن نيفيز، ميشايل ديلجادو، سالم الدوسري.

في الهجوم: سافيش، مالكوم.

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تشكيل الهلال، فيتو 
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مباراة الهلال والنصر، فيتو

 وأعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الهلال في نهائي البطولة العربية المقامة بالسعودية.

تشكيل النصر أمام الهلال في نهائي البطولة العربية

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: علي لاجامي - سلطان الغنام - عبد الاله العمري- اليكيس تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخبيري - مارسيلو بروزفيتش - شيكو فوفانا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ساديو ماني - تاليسكا.

تاريخ مواجهات النصر والهلال في النهائيات 

التقى الهلال والنصر في 13 نهائي سابق، فاز النصر في 7 نهائيات وفاز الهلال في 6 نهائيات، منها نهائيان بركلات الترجيح وثالث بالهدف الذهبي.

‏ويعود أول نهائي بينهما إلى 1975 عندما التقيا في نهائي الدوري التصنيفي وانتهت المباراة بفوز النصر 3-1، بينما يعود آخر نهائي إلى 2021 عندما تقابلا في كأس السوبر، وانتهت المباراة بفوز النصر 3-0.


والتقي الفريقان عام  1981 ببطولة ‏ كأس الملك، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض
وفاز النصر ‏بنتيجة: 3-1.


وفي عام  1987، التقيا ببطولة كأس الملك على  ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وفاز النصر بنتيجة 1-0
 

وفي عام: 1989 التقيا الفريقان ببطولة: كأس الملك، على  ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وفاز الهلال بنتيجة: 3-0

وفي عام: 1995 التقيا ببطولة دوري كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وفاز النصرنتيجة: 3-1

وفي عام: 2000 التقيا ببطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض
‏النتيجة: 2-1 «هدف ذهبي» للهلال.

وفي عام: 2008، التقيا ببطولة كأس الأمير فيصل بن فهد على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وفاز النصر ‏بنتيجة: 2-1

وعام: 2013،التقيا ببطولة: كأس ولي العهد على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض

‏النتيجة: 1-1، وفاز الهلال «4-2 ركلات ترجيح»

وعام: 2014 القيا ببطولة كأس ولي العهد على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وفاز النصر 
‏بنتيجة: 2-1

والتقيا عام: 2015 ببطولة: كأس الملك على مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة
‏النتيجة: 1-1،  وفاز الهلال «7-6 ركلات ترجيح»

وفي عام: 2015 التقيا ببطولة: كأس السوبر السعودي على  ملعب لوفتس رود، وفاز الهلال ‏النتيجة: 1-0

وفي عام: 2020  ببطولة: كأس الملك على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وفاز الهلال بنتيجة: 2-1

وفي عام: 2021 ‏البطولة: كأس السوبر السعودي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وفاز النصر بنتيجة: 3-0

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، أعلن عن طاقم حكام مباراة الهلال السعودي أمام مواطنه النصر، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

طاقم تحكيم مباراة الهلال والنصر

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، قرر تعيين الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة المباراة، ويعاونه كلا من لحسن أزكاو، ومصطفى أكركاد، والحكم الرابع محمود البنا، ويتواجد في تقنية الفيديو الحكم سمير الكزاز، ويعاونه الحكم فوراري مقران.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، دشن الكأس الذهبية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، في تيرا مول بمحافظة الطائف، في حضور مدير البطولة معيض الشهري ومدير فرع وزارة الرياضة بمحافظة الطائف عبدالله الزايدي، وذلك أمام مختلف الجماهير الرياضية.

وتعد هذه النسخة من الكأس جديدة بالكامل، صنعت خصيصًا لهذه البطولة، وترمز هوية الكأس إلى الشماغ السعودي، الذي يعد أحد مظاهر الزي الرسمي السعودي، ويعتلي الكأس مجسم لكرة قدم ذهبية، وفي الأسفل منه يبرز منحوتًا شعار بطولات الأندية العربية (أبطال العرب).

مواصفات كأس البطولة العربية

في حين، يبلغ وزن الكأس التي تمت صناعتها من قبل Sports Partners International
6.100 كجم، وارتفاعها 39.5 سم، ومصنوعة من النحاس البرونزي المطلي بماء الذهب الخالص من العيار 24.

كأس البطولة العربية، فيتو 

البطولة العربية، استمرار التعادل السلبي بين الهلال والنصر بعد مرور 30 دقيقة (صور)

تعادل سلبي بين الهلال والنصر بعد مرور 15 دقيقة (صور)

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