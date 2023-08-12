أخبار العقارات اليوم: الإثنين المقبل بدء التقديم على وحدات تعاونيات الإسكان بالعاشر.. وتوقعات بتحسن السوق العقاري بالنصف الثاني من 2024

شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة "فيتو" في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:

شقق ا لإسكان، يبدأ الإثنين المقبل تقديم طلبات الحجز لشقق مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان والتي تطرحها وزارة الاسكان ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ويستمر التقديم خلال الفترة من 14 إلى

توقع الدكتور زكريا الجوهري، خبير التقييم العقاري تحسن ملحوظ بـالسوق العقاري في النصف الثاني من 2024 بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن لم يتحسن السوق العقاري فعلى الأقل سيشهد حالة من الاستقرار بعد ارتفاعات متواصلة في أسعار العقارات دامت لأكثر من عامين متواصلين.

الرقم القومي للعقارات ، قال الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات: "الحكومة أحالت مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات لمجلس النواب، والذي يلزم كل منزل بتركيب لوحات رقم قومي

تنفيذ 19 ألف شقة بالإسكان الاجتماعي فى العبور الجديدة

كشف المهندس احمد على رئيس جهاز مدينه العبور الجديدة عن أعمال تنفيذ ٨٠٦ عمارات بإجمالى ١٩٣٤٤وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل

أراضي الإسكان، كشفت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أرض بنشاطات خدمية وسكنية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة وذلك بنظام التخصيص الفوري.

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أراضي الإسكان، أعلنت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أرض بنشاطات خدمية وسكنية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة وذلك بنظام التخصيص الفوري.

شقق نزهة الأندلس، حددت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، يوم 22 أغسطس الجاري موعد غلق باب التقديم على 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.

اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، مع ممثلي صندوق مصر السيادي، لمناقشة بدء الخدمات الاستشارية الخاصة بتجهيز الدراسات والتصميمات المطلوبة لطرح تنفيذ بعض محطات تحلية المياه المستهدفة من الخُطة الخمسية الأولى ضمن الخٌطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).

وذلك في إطار وثيقة ملكية الدولة التي نصت على تنفيذ مشروعات محطات التحلية بمشاركة القطاع الخاص، واتساقًا مع قرارات مجلس الوزراء بقيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة قناة السويس بتفويض صندوق مصر السيادي للقيام بأعمال تأهيل شركات المقاولات المتخصصة لتنفيذ محطات التحلية المدرجة بالخطة وإعداد التصميمات ومستندات الطرح الخاصة بها، وذلك بالتعاون مع ممثلي وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس تجهيزًا لبدء أعمال التنفيذ.