تعرف على موعد غلق باب التقديم لشقق نزهة الأندلس بالقاهرة الجديدة

شقق نزهة الأندلس، حددت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، يوم 22 أغسطس الجاري موعد غلق باب التقديم على 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.

والتقديم والحجزعلى شقق المشروع وتخصيص الوحدات السكنية بنظام التخصيص بأسبقية الحجز (online) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.



خطوات التقديم على شقق الإسكان بمشروع نزهة الأندلس

الخطوة الأولى: الدخول على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com) ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور.

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. استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل (المساحات - الأسعار - أرقام العمارات) مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة).

. في حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد وذلك بالضغط على تسجيل مستخدم جديد ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للعميل الإيميل / التليفون مع العلم أن الموقع لا يسمح بتسجيل عميل جديد برقم موبايل تم استخدامه من قبل / اسم الزوجة ورقمها القومي ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

. في حالة الحجز باسم القاصر يتم إدراج الرقم القومي الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاد.

. يجب تسجيل البريد الإلكتروني (E-mail) لضمان وصول كلمة المرور.

. يتم إرسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة (افتراضية) لمدة خمس دقائق عن طريق كلا من SMS والإيميل ويتم استخدامها في انشاء كلمة سر دائمة من اختيار المتقدم.

. كلمة السر الدائمة يجب ان تكون من 8 حروف انجليزية على الأقل تحتوي على حرف كبير ورقم بالإضافة إلى أحد الرموز الخاصة مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم عمل بلوك لمدة ساعة في حالة تخطى ثلاث محاولات.

يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالي) وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

يتم الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم الاستمارة) سوف تظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

بعد الانتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على (تأكيد) ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية كما يمكن طباعة الاستمارة بعد ذلك.

يقوم العميل بتحويل مبلغ وقدرة 100,000جم (فقط مائة ألف جنية مصري لا غير جدية الحجز بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنية فقط) ألف جنيه مصري لا غير مصروفات تسجيل لا ترد - دفعة واحدة وغير مجزأ - على ان يتم التحويل من حساب العميل أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط ويتحمل القائم بالتحويل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي الى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة ببنك التعمير والاسكان فرع القطامية بأحد طرق السداد التالية:

سویفت (سویفت کود HDBKEGCAXXX).

التحويل من حساب العميل في كافة البنوك داخل مصر عن طريق (ACH).

التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

نقدا لدي احدي فروع بنك التعمير والإسكان.

سيتم إرسال رسالة SMS تفيد وصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة (ثلاثة أيام عمل) من القيام بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان في حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والاسكان على رقم 19995 او عبر البريد الإلكتروني (hdb-reservation@hdb-egy.com).