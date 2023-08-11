بالأسعار، طرح أراض تعليمية وتجارية للتخصيص الفوري بالمدن الجديدة

أراضي الإسكان، كشفت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أرض بنشاطات خدمية وسكنية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة وذلك بنظام التخصيص الفوري.

موقع ومساحات أراضي الإسكان المقترحة بالعبور الجديدة

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع اراضي بمدينة العبور الجديدة للاستثمار بنظام التخصيص الفوري كالآتي:

اراضي الإسكان, فيتو

قطعة أرض رقم 1

قطعة أرض رقم (96) منطقة خدمات الكرامة بمنطقة 2600 فدان بمساحة 1,600 متر مربع بنشاط حضانة والقيمة بسعر 7,400 جنيه مصري والقيمة التقديرية للمتر 2 9,053 جنيه مصري في حالة التقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

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قطعة أرض رقم 2

قطعة ارض رقم (141) منطقة خدمات الأكثر تميزًا 5 بمنطقة 2600 فدان بمساحة 9,673 متر مربع بنشاط تعليمي مدرسة وبسعر 5,875 جنيه مصري والقيمة التقديرية للمتر 2 8,323 جنيه مصري في حالة التقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

قطعة ارض رقم 3

قطعة أرض رقم (44) خدمات الحى 14 منطقة خدمات الحى 14 بمساحة 1,970 مترا مربعا بنشاط تعليمي مدرسة وبسعر 9,300 جنيه مصري وقيمة تقديرية 11,378 جنيها مصريا للمتر2 في حالة التقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

النسبة البنائية لأراضي الإسكان المطروحة بالعبور الجديدة

النسبة البنائية:30%من إجمالي مساحة الأرض.

االرتفاعات(:بدروم+أرضي+3 أدوار.)

الردود: ( 6 متر أمامي)، (6 متر جانبي)، (6 متر خلفي)

يلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول علي موافقة الجهات المعنية

المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة

مدة التنفيذ: خمسة سنوات تحتسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري.

الاشتراطات المالية للأراضي الإسكان المقترحة بالعبور الجديدة

يتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص ) بالإضافة الي (١٪مصاريف اداريه و0.5٪ مجلس أمناء) علي ان يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 10 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري عن مدة ثلاثة أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط بالإضافة الى 1% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

آلية حجز وتخصيص أراضي الإسكان

يتم التقدم لحجز الفرصة الاستثمارية من خلال البوابة الإلكترونية ويتم دراسة الطلب وإخطار الشركة إلكترونيًّا بالقبول الفني من عدمه مسببًا.

آلية التخصيص في حالة قطع الأراضي الأقل من 5 أفدنة لكافة الأنشطة فيما عدا (أنشطة الصناعي والحرفي):

تم تقديم المظروف المالي المغلق بمعرفة من له صفة وفقا للسجل التجاري للشركة أو بموجب توكيل رسمي ويتضمن المظروف استمارة العرض المالي موضحا بها سعر المتر المقدم من الشركة لقطعة الأرض حيث يتم المزايدة على السعر المعلن لقطعة الأرض المتقدم عليها ونسبة سداد مقدم الثمن طبقا لعرض الشركة وذلك بالقطاع المالي بالهيئة بمقرها الجديد بوزارة الإسكان بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك خلال أيام العمل في فترة الطرح والمحددة من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر فقط وبحد أقصى الثالثة عصرًا ولن يتم قبول مظاريف بعد ذلك التوقيت.

في حالة تساوي عطاء أو أكثر بنفس السعر تكون الأفضلية للسداد بالدولار الأمريكي وفي حالة التساوي يتم الاحتكام للقرعة.

الترسية على العطاء المقدم لأعلي سعر عن السعر المعلن على الموقع الإلكتروني للهيئة.

يتم دراسة العروض المالية من خلال اللجنة المشكلة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 134 بتاريخ 24/2/2020 بدراسة الطلبات والبت فيها وفقا لتلك الآلية:

يتم استكمال فرق جدية الحجز وفقا للعرض المالي المقدم من الشركة خلال 7 أيام عمل من تاريخ جلسة الفتح المالي وذلك للجنية المصري أو خلال 14 يوم عمل في حالة السداد بالدولار الأمريكي من خارج البلاد وفي حالة عدم الالتزام يعتبر العرض مرفوض ويتم خصم 50% من جدية الحجز المسددة.