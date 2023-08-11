الجمعة 11 أغسطس 2023
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الإسكان: تجهيز الدراسات والتصميمات المطلوبة لطرح تنفيذ محطات تحلية المياه

د. سيد إسماعيل نائب
د. سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، فيتو

اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، مع ممثلي صندوق مصر السيادي، لمناقشة بدء الخدمات الاستشارية الخاصة بتجهيز الدراسات والتصميمات المطلوبة لطرح تنفيذ بعض محطات تحلية المياه المستهدفة من الخُطة الخمسية الأولى ضمن الخٌطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة  (PMU)، وذلك في إطار وثيقة ملكية الدولة التي نصت على تنفيذ مشروعات محطات التحلية بمشاركة القطاع الخاص، واتساقًا مع قرارات مجلس الوزراء بقيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة قناة السويس بتفويض صندوق مصر السيادي للقيام بأعمال تأهيل شركات المقاولات المتخصصة لتنفيذ محطات التحلية المدرجة بالخطة وإعداد التصميمات ومستندات الطرح الخاصة بها، وذلك بالتعاون مع ممثلي وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس تجهيزًا لبدء أعمال التنفيذ.

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وخلال اللقاء، تقدم ممثلو البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بعرض تقديمي عن خُطط بدء الأعمال والمهام المطلوبة من الاستشاريين الذين تم تعيينهم من خلال شركاء التنمية لمساعدة صندوق مصر السيادي في إعداد الدراسات والتصميمات المطلوبة للمحطات، كما تقدم ممثلو المكاتب الاستشارية المتخصصة في المجالات الفنية والقانونية والبيئية والصحية بعرض تقديمي لشرح آلية تقديم تلك الخدمات والمخرجات المتوقعة من الدراسات المبدئية والتفصيلية استعدادًا للطرح على المقاولين المؤهلين لتنفيذ محطات التحلية بنظام مشاركة القطاع الخاص.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى ضرورة تضمين الدراسات الفنية محور التصنيع المحلي ودراسة كيفية توفير جميع المهمات الكهروميكانيكية والأغشية المطلوبة لتنفيذ محطات التحلية محليًا دون الحاجة إلى الاعتماد على السوق الدولية في ذلك، مؤكدًا أن تتضمن الدراسات جميع التفاصيل التي تساعد على استقطاب أحدث التكنولوجيات المستخدمة والموفرة للطاقة والتي تحقق في ذات الوقت أقل مصاريف للتشغيل مما يساهم في خفض تكلُفة تقديم الخدمات والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ 99 محطة تحلية بطاقة إجمالية 1.21 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ 11 محطة تحلية بطاقة إجمالية 228 ألف م3/يوم ليصل إجمالي الطاقة للمحطات التي تم وجارٍ تنفيذها إلى 1.44 مليون م3/يوم، ومخطط الوصول إلى حوالي 10 ملايين م3/يوم من المياه المحلاه من خلال تنفيذ محطات الخُطة الإستراتيجية للتحلية والتي تم إعدادها لتغطية الاحتياجات المطلوبة من المياه المحلاة بالمحافظات الساحلية حتى عام 2050 بطاقة إجمالية حوالي 8.85 مليون م3/يوم، كما تم الانتهاء من تأهيل حوالي 17 تحالفًا محليًا وعالمياَ من خلال صندوق مصر السيادي بالتعاون مع ممثلي وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس تجهيزًا لبدء أعمال التنفيذ بمحطات التحلية.

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