طرح أراض خدمية بقنا الجديدة للاستثمار

أراضي الإسكان، كشفت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أراضٍ بنشاطات خدمية وسكنية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة وذلك بنظام التخصيص الفوري.



موقع ومساحات أراضي الإسكان المقترحة بقنا الجديدة

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع اراضي بمدينة قنا الجديدة بنظام الاستثمار بنظام التخصيص الفوري كالآتي:

القطعة رقم 1

قطعة أرض رقم (42، 40) بمنطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 7,566 مترًا مربعًا بنشاط تجاري إداري ترفيهي وسعرها التقديري 4,050 جنيهًا مصريًّا للمتر² بينما يكون سعرها 5,480 جنيهًا مصريًّا للمتر² في حالة التقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

Advertisements

القطعة رقم 2



قطعة أرض رقم (6) على الطريق الدائري بالحي الثاني بمساحة 3,241 مترًا مربعًا بنشاط طبي وسعرها التقديري 4,510 جنيهات مصرية للمتر² بينما يكون سعرها التقديري 6,103 جنيهات مصرية للمتر² في حالة التقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.



القطعة رقم 3

قطعة أرض رقم (بدون) مركز خدمات الحي الثاني بمساحة 1,149 مترًا مربعًا بنشاط مخابز وسعرها التقديري 3,000 جنيه مصري للمتر² بينما يكون سعرها التقديري 3,670 جنيهًا مصريًّا للمتر² في حالة التقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.



القطعة رقم 4

قطعة أرض رقم ( 57,58,59,60) بمنطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 69,090 مترًا مربعًا بنشاط تجاري إداري فندقي ترفيهي وسعرها التقديري 2,385 جنيهًا مصريًّا للمتر² بينما يكون سعرها التقديري 2,918 جنيهًا مصريًّا للمتر² في حالة التقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.



النسبة البنائية لأراضي الإسكان بقنا الجديدة

النسبة البنائية: لا تزيد على 30% من المساحة المخصصة لقطعة الأرض وطبقًا لاشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الارتفاع المسموح به: أرضي + 3 ادوار - (مع الالتزام بقيود الإرتفاع المقررة للمنطقة)

الردود: 6 من جميع الجهات.

( المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة )



مدة التنفيذ: ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري.



الاشتراطات المالية للأراضي الإسكان المقترحة بقنا الجديدة

يتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة قطعة الأرض ( 10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة) بالإضافة إلى (١٪مصاريف اداريه و0.5٪ مجلس أمناء) علي ان يتم التعامل بالسعر المعتمد للنشاط الصناعي؛ وعلى أن يتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 6 شهور من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة ؛ على أن يتم تحميل كافة الاقساط بالأعباء المالية المقررة من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد بنسبة فائدة 7% وفقا لموافقة مجلس الوزراء (بالإضافة الي 1% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية).