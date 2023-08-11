تعرف على أسعار ومساحات الأراضي الاستثمارية بالصعيد

أراضي الإسكان، أعلنت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أرض بنشاطات خدمية وسكنية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة وذلك بنظام التخصيص الفوري.

موقع ومساحات أراضي الإسكان المقترحة بالمنيا الجديدة

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع اراضي بمدينة المنيا الجديدة للإستثمار بنظام التخصيص الفوري كالآتي:

اراضي الغسكان بالصعيد, فيتو

قطعة أرض رقم 1

قطعة ارض رقم (96) بمركز خدمات الحي الثاني والثالث بمساحة 1,128 متر مربع بنشاط تجاري والقيمة بسعر 10,340 جنيه مصري والقيمة التقديرية للمتر2 12,650 جنيه مصري في حالة التقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

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قطعة أرض رقم 2

قطعة ارض رقم (بدون) قطعه ارض الخدمات الاقليمية بمنطقة 140فدان اسكان اجتماعي بالامتداد بمساحة 15,888 متر مربع بنشاط تعليمي معهد عالي وبسعر 2,760 جنيه مصري والقيمة التقديرية للمتر2 4,186 جنيه مصري في حالة التقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

قطعة ارض رقم 3

قطعة ارض رقم (بدون قطعه ارض بمركز خدمات منطقة 840 فدان بالامتداد بمساحة 968 متر مربع بنشاط تجاري وبسعر 9,310 جنيه مصري وقيمة تقديرية 11,390 جنيه مصري للمتر2 في حالة التقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

النسبة البنائية لأراضي الإسكان المطروحة بالمنيا الجديدة

النسبة البنائية :لا تزيد عن 40% من المساحة المخصصة للخدمة وطبقا لاشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الارتفاع المسموح به: بدروم + دور ارضي + دورين متكررين وبما لا يتعدى قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة ويلتزم الراسي عليه قطعة الارض بالحصول علي موافقة الجهات المعنية.

الردود: 5م امامى – 4م جانبى – 4م خلفى

قيود الارتفاع المسموح بها: 12 م

مدة التنفيذ: ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ صدور اول قرار وزاري.

الاشتراطات المالية للأراضي الإسكان المقترحة بالمنيا الجديدة

يتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة الارض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص ) بالإضافة الي (١٪مصاريف اداريه و0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة.

ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الاول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الاقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنية المصري من البنك المركزي المصري عن مده ثلاث اشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط بالإضافة الى 1% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.