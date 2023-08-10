تركيا تعلن القبض على 3 عناصر من داعش خططوا لعمليات إرهابية

أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم داعش خلال تخطيطهم لتنفيذ عملية شمال سوريا.

جهاز الاستخبارات التركى

وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية أن جهاز الاستخبارات ضبط بحوزة العناصر متفجرات وذخيرة.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت مساء أمس الأربعاء، عن مقتل 4 جنود أتراك في هجوم نفذه أفراد "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

ووقع الهجوم في منطقة عملية "المخلب - القفل" التي تنفذها تركيا داخل الأراضي العراقية (شمال العراق).

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دخول الأراضي التركية بطريقة غير قانونية

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، امس الأربعاء، أن قواتها ألقت القبض على 5 أشخاص أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية بطريقة غير قانونية، قادمين من جهة سوريا.

وعلى الجانب الأخر قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعيين رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، وزيرًا للخارجية في الحكومة التركية الجديدة، مع بدء ولاية الرئيس الثالثة.