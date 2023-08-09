الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

تركيا تجلي العشرات من رعاياها العالقين في النيجر (فيديو)

تكيا تجلي رعاياها
تكيا تجلي رعاياها بالنيجر، فيتو

عاد عشرات المواطنين الأتراك العالقين في النيجر إلى بلدهم، بعد الانقلاب الذي حصل في نيامي في 26 يوليو الماضي، حيث تعطلت رحلات الخطوط الجوية التركية بين نيامي واسطنبول.

وذكرت قناة "تي آر تي" أن المواطنين الأتراك العالقين في نيامي حصلوا على إذن استثنائي من السلطات النيجيرية للعودة إلى بلدهم، وقامت الخطوط التركية بتسيير رحلة خاصة لهم.

وأشارت القناة إلى أن ما يناهز 233 راكبًا، معظمهم من المواطنين الأتراك، عادوا صباح اليوم إلى اسطنبول على متن رحلة خاصة بالخطوط التركية.

Advertisements

 

وأكدت أن الرحلة ليست عملية إجلاء للمواطنين الأتراك، بل هي خيار للراغبين في العودة من المواطنين الأتراك العالقين في النيجر.

وقال أوكتاي كوتلو، الذي كان على متن الرحلة، إنه عمل في النيجر لأكثر من عام، وكان يخطط للعودة إلى تركيا، ولكن بسبب إغلاق الجيش للمطار بعد الانقلاب، تم تأجيل الرحلات.

وأضافت قناة "تي آر تي"، أنه ما زال العديد من المواطنين الأتراك في هذا البلد الأفريقي، خصوصا العاملين في المؤسسات الدبلوماسية، ومستشفى الصداقة التركي النيجيري، وشركات تركية تعمل هناك.

 

وفي السياق ذاته، أجرى المجلس العسكري في النيجر  قبل وقت سابق، عدة تعديلات على مستوى قادة الجيش والحكومة في نيامي، في الوقت الذي يعلنون فيه حالة التأهب العسكري وغلق المجال الجوي للبلاد تحسبا لأي هجمات عسكرية خارجية بعد انتهاء المهلة التي حددها تكتل دول غرب أفريقيا إيكواس؛ لإنهاء حالة الانقلاب في البلاد.


وفي وقت سابق أعلن القادة العسكريون في النيجر، عن رفض  المقترحات الأمريكية بشأن السعي لاستعادة النظام الديمقراطي وعودة الرئيس المعزول محمد بازوم.

 

ما هو المقترح الأمريكي لإنهاء الأزمة في النيجر

ومن جانبها ذكرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، إنها التقت القادة العسكريين في النيجر من دون إحراز أي تقدم فوري على مسار إنهاء الانقلاب.

وأضافت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي أن "هذه المحادثات كانت بغاية الصراحة واتَّسمت أحيانًا بالصعوبة".

وأشارت إلى أن قادة الانقلاب في النيجر يدركون "مخاطر" التحالف مع روسيا، وفق ما أوردت "فرانس برس".


ونقلت "رويترز" عن المسؤولة الأمريكية قولها إنه: "لم يهتم مسؤولو المجلس العسكري بمقترحات الولايات المتحدة بشأن السعي لاستعادة النظام الديمقراطي وقوبل طلبها للقاء رئيس النيجر المطاح به محمد بازوم بالرفض".

 

txt

أحداث 9 أغسطس، بريطانيا تعتقل غاندي، انقلاب لغوي في تركيا، ميلاد حورية حسن وويتني هيوستن، رحيل محمود درويش وفؤاد سراج الدين

txt

ميناء ومصنع للكيماويات، انفجاران عنيفان يهزان تركيا والغموض يسيطر على المشهد (فيديو)

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية


 

أسطنبول الخطوط التركية الخطوط الجويه التركية السلطات النيجيرية النيجر تركيا

مواد متعلقة

أحداث 9 أغسطس، بريطانيا تعتقل غاندي، انقلاب لغوي في تركيا، ميلاد حورية حسن وويتني هيوستن، رحيل محمود درويش وفؤاد سراج الدين

ميناء ومصنع للكيماويات، انفجاران عنيفان يهزان تركيا والغموض يسيطر على المشهد (فيديو)

حريق ضخم يلتهم مصنع بلاستيك في تركيا

تركيا تكشف عن ممثلها في مؤتمر جدة بشأن الأزمة الأوكرانية

الأكثر قراءة

الشركة الشرقية للدخان: علبة السجائر الكليوباترا بـ 24 جنيه

أبرزها إنشاء رقم قومي لكل عقار، 7 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

سعر كتاب المعاصر 850 جنيها، والأهالي يستغيثون من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

حقيقة طلب أحمد فتوح فسخ التعاقد مع الزمالك

أحمد عيد يرد على نجل مرتضى منصور: هي البطولات وقف القيد وبيع النجوم

الأهلى، تفاصيل مفاجأة كولر في الموسم القادم

سعر جرام الذهب بمنتصف اليوم الأربعاء، المؤشر العالمي للمعدن الأصفر 9-8-2023

استناه لما خلص صلاته وطعنه، شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة في مقتل عامل بالوايلي

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

إعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

قطيع من الأغنام يعبر طريقا رئيسيا في ولاية أمريكية بقوة القانون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تحديث في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

دليلك الكامل لأداء الصلاة على الشواطئ أو أماكن التنزه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الأم غير ملزمة بإرضاع طفلها؟ رد حاسم من أمين الفتوى

ادع بها وقتما شئت، من أدعية وأذكار النبي الكريم الصحيحة

عالم أزهري: الإسلام دين لا يعرف الجمود والاجتهاد مطلوب من أجل التجديد

المزيد
الجريدة الرسمية