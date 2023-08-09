تركيا تجلي العشرات من رعاياها العالقين في النيجر (فيديو)

عاد عشرات المواطنين الأتراك العالقين في النيجر إلى بلدهم، بعد الانقلاب الذي حصل في نيامي في 26 يوليو الماضي، حيث تعطلت رحلات الخطوط الجوية التركية بين نيامي واسطنبول.

وذكرت قناة "تي آر تي" أن المواطنين الأتراك العالقين في نيامي حصلوا على إذن استثنائي من السلطات النيجيرية للعودة إلى بلدهم، وقامت الخطوط التركية بتسيير رحلة خاصة لهم.

وأشارت القناة إلى أن ما يناهز 233 راكبًا، معظمهم من المواطنين الأتراك، عادوا صباح اليوم إلى اسطنبول على متن رحلة خاصة بالخطوط التركية.

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وأكدت أن الرحلة ليست عملية إجلاء للمواطنين الأتراك، بل هي خيار للراغبين في العودة من المواطنين الأتراك العالقين في النيجر.

وقال أوكتاي كوتلو، الذي كان على متن الرحلة، إنه عمل في النيجر لأكثر من عام، وكان يخطط للعودة إلى تركيا، ولكن بسبب إغلاق الجيش للمطار بعد الانقلاب، تم تأجيل الرحلات.

وأضافت قناة "تي آر تي"، أنه ما زال العديد من المواطنين الأتراك في هذا البلد الأفريقي، خصوصا العاملين في المؤسسات الدبلوماسية، ومستشفى الصداقة التركي النيجيري، وشركات تركية تعمل هناك.

❝Devletimize ve yetkililerimize teşekkür ederiz❞



Nijer’de 26 Temmuz’da yaşanan askeri darbenin ardından ülkede kalan Türk vatandaşları özel seferle İstanbul’a getirildi https://t.co/78GGs6qLBD pic.twitter.com/jAxhmqVe8A — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 9, 2023

وفي السياق ذاته، أجرى المجلس العسكري في النيجر قبل وقت سابق، عدة تعديلات على مستوى قادة الجيش والحكومة في نيامي، في الوقت الذي يعلنون فيه حالة التأهب العسكري وغلق المجال الجوي للبلاد تحسبا لأي هجمات عسكرية خارجية بعد انتهاء المهلة التي حددها تكتل دول غرب أفريقيا إيكواس؛ لإنهاء حالة الانقلاب في البلاد.



وفي وقت سابق أعلن القادة العسكريون في النيجر، عن رفض المقترحات الأمريكية بشأن السعي لاستعادة النظام الديمقراطي وعودة الرئيس المعزول محمد بازوم.

ما هو المقترح الأمريكي لإنهاء الأزمة في النيجر

ومن جانبها ذكرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، إنها التقت القادة العسكريين في النيجر من دون إحراز أي تقدم فوري على مسار إنهاء الانقلاب.

وأضافت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي أن "هذه المحادثات كانت بغاية الصراحة واتَّسمت أحيانًا بالصعوبة".

وأشارت إلى أن قادة الانقلاب في النيجر يدركون "مخاطر" التحالف مع روسيا، وفق ما أوردت "فرانس برس".



ونقلت "رويترز" عن المسؤولة الأمريكية قولها إنه: "لم يهتم مسؤولو المجلس العسكري بمقترحات الولايات المتحدة بشأن السعي لاستعادة النظام الديمقراطي وقوبل طلبها للقاء رئيس النيجر المطاح به محمد بازوم بالرفض".

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