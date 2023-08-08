تنسيق الجامعات 2023، الدليل الكامل في التوزيع الجغرافي والكليات المستثناة من هذا التوزيع

التوزيع الجغرافي لطلاب الثانوية العامة على الجامعات المصرية

تنسيق الجامعات 2023، يبحث كثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة عن تفاصيل قواعد التوزيع الجغرافي بتنسيق الجامعات 2023، والفئات المستثناة من هذا التوزيع.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات استمرار قواعد التنسيق مطابقة للعام الماضي واهم بنودها إعفاء ال 1500 طالب من أوائل الجمهورية بمرحلة الثانوية العامة 2023 بواقع «500 من كل شعبة سواء علمي علوم، علمي رياضة، أدبي» من قواعد القبول طبقا التوزيع الجغرافي، وكذلك المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية.

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الفئات المستثناة من قواعد التحويل والتوزيع الجغرافي المقررة من المجلس الأعلى للجامعات

كما قرر المجلس الأعلي للجامعات استثناء الطلاب أبناء الأشخاص ذوي الإعاقة من قواعد التحويل والتوزيع الجغرافي المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يسمح لهم بالالتحاق بالجامعات القريبة من محال إقامتهم، وذلك عن طريق الجامعة مباشرة، وفقًا للقواعد المعمول بها السنوات الماضية.

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هل يحق للطالب تغيير محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي؟

وأكد المجلس الأعلى للجامعات أنه لا يحق للطالب تغيير محل اقامته لتغيير التوزيع الجغرافي، حيث إن التوزيع الجغرافى يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يُعتد بتغيير محل الإقامة الجديد.

التوزيع الجغرافي في تنسيق الكليات 2023

ولفهم المزيد عن التوزيع الجغرافي للكليات 2023، فإن المجموعة (أ) إجبارية عند كتابة تنسيق الثانوية العامة 2023، وتضم هذه المجموعة الجامعات الأقرب للإدارة التعليمية الخاص بالطالب، وفي بعض الحالات قد تكون أكثر من جامعة إذا ما كانت الإدارة التعليمية واقعة في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

والمجموعة (ب) إجبارية أيضا في كتابة تنسيق الثانوية العامة 2023، ويتم الاختيار منها بعد استكمال الاختيارات الموجودة في أ، وتضم المجموعة (ب) جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.

أما المجموعة (ج) في التوزيع الجغرافي للكليات 2023، فهي باقي الجامعات البعيدة عن الإدارة التعليمية، ويسمح للطالب الاختيار منها بعد استنفاذ جميع كليات

الكليات المستثناة من قواعد التوزيع الجغرافي

وكشفت وزارة التعليم العالي أن هناك عددًا من الكليات مستثناة من قواعد التوزيع الجغرافي، ومنها كليات الهندسة الإلكترونية بمنوف في جامعة المنوفية وهندسة البترول والتعدين بالسويس بجامعة السويس وهندسة الطاقة بأسوان بجامعة أسوان مناظرة لباقي كليات الهندسة بالجامعات المصرية الأخرى للطلاب المستجدين فقط، والمرشحين للفرقة الإعدادي.

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استثناء كلية «طب الإسماعيلية» من التوزيع الجغرافي

وأكدت وزارة التعليم العالي ان كلية الطب بالإسماعيلية جامعة قناة السويس مستثناة أيضا من قواعد التوزيع الجغرافي واعتبارها كلية مناظرة لباقي كليات الطب بالجامعات المصرية الأخرى للطلاب المستجدين فقط ويتم القبول وفقًا لقواعد التحويل المناظر للطلاب المستجدين فقط.

كليات ومعاهد لا ينطبق عليها التوزيع الجغرافي

• كليات التربية والتربية النوعية وشعبهم.

• كلية البنات جامعة عين شمس «تربية، تربية رياضة، تعليم ابتدائي وطفولة».

• المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية.

• الكليات التي تقبل طبقا للتوزيع الإقليمي وليس الجغرافي.

• المعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية.

• المعاهد الخاصة.

• طلاب المدارس ذات الطبيعة الخاصة «المتفوقين، المكفوفين، الحربية، الثانوية العسكرية،الداخلية، البالية والثانوية الرياضية».

التوزيع الجغرافي لطلاب الثانوية العامة على الجامعات المصرية

ويقدم «موقع فيتو» توزيع طلاب الثانوية العامة على الجامعات المصرية وفق الإدارات التعليمية التابعين لها وذلك فيما يأتي:

محافظتي القاهرة والجيزة

الطالب التابع لأي إدارة تعليمية بمحافظتي القاهرة والجيزة، تمثل جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس «المجموعة أ» بالنسبة له، وجامعتي بنها والفيوم «المجموعة ب».

القليوبية

الطالب التابع لأي إدارة تعليمية بالمحافظة ماعدا إدارات «بنها، طوخ، قها وكفر شكر»، تمثل جامعتي عين شمس وبنها «المجموعة أ» أما جامعات القاهرة وحلوان والزقازيق يمثلون «المجموعة ب».

والتابع للإدارات المستثناة سابقا، تمثل جامعة بنها «المجموعة أ» بالنسبة له، وجامعات الزقازيق وطنطا والمنوفية «المجموعة ب».

الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الهندسة من مناطق «الخانكة، شبرا الخيمة، شبين القناطر، القناطر الخيرية، قليوب، أبوزعبل والخصوص» فكلية الهندسة جامعة بنها بشبرا هي الخيار الأول.

أما طلاب منطقة العبور فلهم الحق في إبداء رغبتهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس كخيار أول.

الشرقية

الطالب التابع لأي إدارة تعليمية بالمحافظة ماعدا إدارة العاشر من رمضان، فتمثل جامعة الزقازيق «المجموعة أ» بالنسبة له، بينما جامعات بنها والمنصورة وكليات فرع جامعة قناة السويس بالإسماعيلية تمثل «المجموعة ب».

والتابع لإدارة العاشر من رمضان التعليمة، يختار ما بين جامعات الزقازيق وعين شمس كـ«مجموعة أ» وجامعات بنها وقناة السويس بفرعيها وبورسعيد كـ«مجموعة ب».

الدقهلية

الطالب التابع لأي إدارة تعليمية بالمحافظة ما عدا إدارة ميت غمر، تمثل له جامعتي المنصورة ودمياط «المجموعة أ» وجامعات الزقازيق وطنطا وبنها «المجموعة ب».

والتابع لإدارة ميت غمر التعليمية، فـ«المجموعة أ» تمثلها جامعتي المنصورة والزقازيق، «والمجموعة ب» جامعتي طنطا وبنها.

دمياط

الطالب التابع لأي إدارة تعليمية بالمحافظة، يمكنه الالتحاق بجامعتي دمياط والمنصورة كخيار أول، وجامعات كفر الشيخ وطنطا وبورسعيد كخيار ثاني.

الغربية

الطالب التابع لأي إدارة تعليمية بالمحافظة ماعدا إدارات «المحلة الكبرى، زفتى، سمنود»، تمثل له جامعة طنطا «المجموعة أ» وجامعات كفر الشيخ والمنوفية وبنها «المجموعة ب».

والتابع للإدارات المستثناة، يختار جامعات طنطا والمنصورة كـ«مجموعة أ»، وجامعات كفر الشيخ وطنطا وبنها كـ«مجموعة ب».



أما التابع لإدارة زفتى فجامعتي طنطا وبنها هي «المجموعة أ» بالنسبة له، وجامعات المنوفية والمنصورة والزقازيق يمثلون «المجموعة ب».

المنوفية

الطالب التابع لأي إدارة تعليمية بالمحافظة ماعدا إدارتي «الباجور، قويسنا»، يختار جامعتي المنوفية والسادات كـ«مجموعة أ»، وجامعتي طنطا وبنها كـ«مجموعة ب».

والتابع لإدارة قويسنا أو الباجور، تمثل جامعات المنوفية والسادات وبنها «المجموعة أ»، وجامعتي الزقازيق وطنطا «المجموعة ب».

الإسكندرية

الطالب التابع لأي إدارة تعليمية بالمحافظة إضافة إلى إدارتي إدكو ورشيد، يختار جامعتي الإسكندرية ودمنهور كـ«مجموعة أ»، وجامعتي طنطا وكفر الشيخ كـ«مجموعة ب»

البحيرة

الطالب التابع لأي إداراة تعليمية بالمحافظة ماعدا إدارات «كوم حمادة، مديرية التحرير، وادي النطرون وبدر»، تمثل له جامعة دمنهور «المجموعة أ» وجامعات طنطا وكفر الشيخ والإسكندرية «المجموعة ب».

أما التابع للإدارات المستثناة، يختار جامعة دمنهور كخيار أول، وجامعتي المنوفية وطنطا كخيار ثاني.

والتابع لإدارة إيتاي البارود يختار جامعتي طنطا ودمنهور كـ«مجموعة أ» وجامعات المنوفية والسادات وكفر الشيخ والإسكندرية كـ«مجموعة ب».

كفر الشيخ

الطالب التابع لأي إدارة تعليمية بالمحافظة ماعدا إدارتي «فوه، مطوبس»، يختار جامعة كفر الشيخ كـ«مجموعة أ» وجامعات طنطا والمنصورة ودمياط والإسكندرية ودمنهور كـ«مجموعة ب».

أما التابع لإدارة فوه أومطوبس، يختار جامعتي كفر الشيخ والإسكندرية كـ«مجموعة أ» ثم جامعتي طنطا والمنصورة كـ«مجموعة ب»

الإسماعيلية

الطالب التابع لأي إدارة تعليمية بالمحافظة، يختار جامعات قناة السويس والسويس وبورسعيد كـ«مجموعة أ» وجامعتي الزقازيق والمنصورة كـ«مجموعة ب».

بورسعيد

الطالب التابع لأي إدارة تعليمية بالمحافظة، يسجل جامعتي بورسعيد وقناة السويس كـ«مجموعة أ» بينما تمثل له جامعتي دمياط والسويس «المجموعة ب».

السويس

الطالب التابع لأي إدارة تعليمية بالمحافظة، يختار جامعتي السويس وقناة السويس كخيار أول، ثم جامعات عين شمس وبنها والقاهرة كخيار ثاني.

الفيوم

الطالب التابع لأي إدارة تعليمية بالمحافظة، يختار جامعة الفيوم كخيار أول، ثم جامعتي بني سويف وحلوان كخيار ثاني.

بني سويف

الطالب التابع لأي إدارة تعليمية بالمحافظة، يسجل جامعة بني سويف كـ«مجموعة أ»، ثم جامعات الفيوم وحلوان والمنيا كـ«مجموعة ب».

المنيا

الطالب التابع لأي إدارة تعليمية بالمحافظة ماعدا إدارتي «العدوة ومغاغة»، يختار جامعة المنيا كـ«مجموعة أ» فيما تمثل جامعتي بني سويف وأسيوط«المجموعة ب».

والطالب التابع لإدارة العدوة أو مغاغة، يختار جامعة المنيا في «المجموعة أ» ثم جامعتي الفيوم وبني سويف في «المجموعة ب».

أسيوط

الطالب التابع لأي إدارة تعليمية بالمحافظة يختار جامعة أسيوط كـ«مجموعة أ» وجامعات المنيا وسوهاج وجنوب الوادي كـ«مجموعة ب».

سوهاج

الطالب التابع لأي إدارة تعليمية بالمحافظة تمثل له جامعة سوهاج «المجموعة أ» وجامعتي أسيوط وجنوب الوادي «المجموعة ب».

قنا والأقصر وأسوان

الطالب التابع لأي إدارة تعليمية بالمحافظات الثلاث بما فيها منطقة البياضية التابعة لمديرية الأقصر التعليمية، يختار جامعتي جنوب الوادي وأسوان كـ«مجموعة أ» وجامعتي سوهاج وأسيوط كـ«مجموعة ب«.

شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد

الطالب التابع لأي إدارة تعليمية بهذه المحافظات، متاح له كل الكليات الموجودة بالمحافظة الحاصل منها على الثانوية العامة أولًا إقليميًا، ويتم القبول بباقي كليات الجامعات الموجودة خارج قواعد التوزيع الجغرافي.

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