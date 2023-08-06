تنسيق الكليات 2023، طلاب الثانوية: تسجيل الرغبات أسهل وأفضل من البيت (فيديو وصور)

تنسيق الجامعات 2023 ، يواصل طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، التوافد إلى مقار معامل الحاسب بجامعة القاهرة لتسجيل رغباتهم في تنسيق الكليات 2023.

وتستعد الجامعة من خلال فريق عمل متخصص للرد على كافة استفسارات الطلاب وذويهم ومساعدتهم في التنسيق فى كافة مراحل التنسيق حرصًا على مستقبلهم وذلك من خلال فريق الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة مع توفير كافة سبل الراحة والخدمات لكافة الطلاب والمترددين على المعامل.

والتقت فيتو خلال جولة بمعمل تنسيق جامعة القاهرة، مع مجموعة من الطلاب في معامل تنسيق جامعة القاهرة، لسؤالهم عن كيفية تسجيل الرغبات والتسهيلات المقدمة لهم من قبل مكتب التنسيق.

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وقالت الطالبة رحمة، شعبة ادبي وحاصلة علي 75%، أنها حضرت إلى مقر معامل التنسيق بجامعة القاهرة صباحا، لافته إلي أن تسجيل الرغبات في غاية السهولة في ظل العاملين الموجودين بالمعمل.

وأضاف طالب اخر مشيدا بدور القائمين بالمعمل في ارشادهم لتسجيل الرغبات، مضيف التسجيل في مكتب التنسيق اسهل وافضل من البيت، من جانبه قال ابراهيم سيد علي رياضة حاصل علي 85% ويسعي لدخول كلية هندسة، أن الانترنت بمعمل التنسيق متاح ولا يوجد أي عوائق خلال تسجيل الرغبات على موقع تنسيق الجامعات 2023.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قواعد ترتيب اختيارات الطلاب للتسجيل علي موقع تنسيق الجامعات 2023، حيث يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموح لشعبته أو بالجامعات، وسيقوم الموقع في جميع الحالات بتنبيه الطالب في حالة عمل أي أخطاء خصوصا في التوزيع الجغرافي المتدرج ويمكن للطالب تحريك الرغبات إلى أسفل أو أعلى باستخدام الأسهم الجانبية حتى إلغاء الرغبة بالضغط علي علامة خطأ.

مواعيد إدخال الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

• عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:

يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًّا خلال أيام المرحلة.

• ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

-ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الكليات 2023

وينشر موقع فيتو، كيفية تسجيل الرغبات للطلاب الذين هم ضمن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 عبر موقع الإلكتروني، جاءت على النحو التالي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هــنـــا.



الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.

سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.

يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية».