الأحد 06 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تنسيق الكليات 2023، قوائم الجامعات الأهلية الخاصة والمعتمدة

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

تنسيق الجامعات 2023، يبحث طلاب الثانوية العامة، عن قائمة الجامعات الأهلية في مصر، المعتمدة ضمن قائمة تنسيق الجامعات 2023، والتي أعلنت فتح باب القبول للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023.

قائمة الجامعة الأهلية في مصر

وتنشر فيتو قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر وعددها 20 جامعة وهى:
جامعة الملك سلمان الدولية.
جامعة العلمين الدولية.
جامعة الجلالة.
جامعة المنصورة الجديدة.
الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.
 جامعة النيل الأهلية.
 الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.
 جامعة مصر للمعلوماتية.
جامعة حلوان الأهلية.
 جامعة المنصورة الأهلية.
 جامعة بنها الأهلية.
 جامعة المنوفية الأهلية.
جامعة بني سويف الأهلية.
جامعة أسيوط الأهلية.
 جامعة جنوب الوادي الأهلية.
جامعة المنيا الأهلية.
جامعة شرق بورسعيد الأهلية.
 جامعة الإسكندرية الأهلية.
جامعة الزقازيق الأهلية.
 جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

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قائمة الجامعات الخاصة في مصر 

وتنشر فيتو قائمة الجامعات الخاصة في مصر والتي يبلغ عددها 27 جامعة وهي:

جامعة 6 أكتوبر.
 جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.
 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
جامعة مصر الدولية 
الجامعة الألمانية بالقاهرة.
 جامعة الأهرام الكندية.
الجامعة البريطانية في مصر.
الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.
 جامعة سيناء.
جامعة فاروس بالإسكندرية.
 جامعة النهضة ببنى سويف.
جامعة المستقبل.
الجامعة المصرية الروسية.
جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.
جامعة هليوبوليس.
جامعة الجيزة الجديدة.
جامعة دراية بالمنيا.
جامعة بدر.
جامعة حورس.
جامعة المصرية الصينية.
جامعة ميريت.
جامعة سفنكس.
جامعة السلام.
جامعة بدر بأسيوط.
جامعة الصالحية الجديدة.
جامعة الحياة.
جامعة مايو.

تنسيق الجامعات الخاصة

وأعلنت كافة الجامعات الخاصة فتح باب القبول مباشرة للتقديم لكلياتها داخل الجامعات، فيما عدا 4 جامعات أهلية (الجلالة، سلمان، العلمين، المنصورة الجديدة)، وسيتم التقديم بها من خلال موقع إلكترونى متخصص وإجراء اختبارات للطلاب لقبولهم بها، مؤكدا على أن هذا العام سيتم تحديد كوتة لقبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية بكافة الجامعات من أجل إتاحة الفرصة للقبول أمام جميع الجامعات الخاصة والأهلية.

وتتيح فيتو لينك الدخول إلى موقع تنسيق الكليات 2023 من هنا

وتنشر فيتو خطوات تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق الالكتروني جاءت على النحو التالي:

  • الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
  • الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.
  • إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
  • تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.
  • الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.
  • سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.
  • يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.

واعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قواعد ترتيب اختيارات الطلاب للتسجيل علي موقع تنسيق الجامعات 2023، حيث يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموح لشعبته أو بالجامعات، وسيقوم الموقع في جميع الحالات بتنبيه الطالب في حالة عمل أي أخطاء خصوصا في التوزيع الجغرافي المتدرج ويمكن للطالب تحريك الرغبات إلى أسفل أو اعلى باستخدام الأسهم الجانبية حتى إلغاء الرغبة بالضغط علي علامة خطأ.

 

شروط التعليم العالي لترتيب رغبات طلاب الثانوية العامة 2023 

واضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بعد انتهاء الطالب من إدخال الرغبات يمكنه من مراجعتها وارسالها إلى أجهزة التنسيق المركزي بكتابة رقمه القومي ثم الضغط على مفتاح تسجيل، وهي خطوة أساسية لإتمام إجراءات التسجيل.

الحد الأدني تنسيق الجامعات 2023

تنسيق القبول بالجامعات المصرية، وتنطلق أعمال تنسيق الكليات المرحلة الأولى للعام الجامعي 2023 بحد أدنى 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22304، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15013، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 74923، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 112240 طالبًا.

تنسيق المرحلة الأولي للجامعات 2023

مواعيد إدخال الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى  

• عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:
يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًّا خلال أيام المرحلة.

• ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.
-ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني 2023 

- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

 

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة فيتو أكبر تغطية لكافة الأخبار المتعلقة بـتنسيق الجامعات 2023 والشروط الخاصة للالتحاق بالجامعات "الحكومية، الخاصة، الأهلية، التكنولوجية، الدولية، جامعات بقانون خاص، جامعات باتفاقيات دولية والمعاهد العليا".

وتضم تغطية تنسيق الجامعات 2023 على بوابة فيتو وصفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا ترشيح الجامعات الخاصة والأهلية المناسبة لقدرات الطلاب المالية ومجموعهم في الثانوية العامة إلى جانب أهم البرامج الدراسية المهمة والمطابقة لسوق العمل من خلال متخصصين فى المجالات المختلفة.

تنسيق الكليات 2023، خطوات تسجيل الرغبات على موقع تنسيق الجامعات (فيديو)

إقبال على معامل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة بجامعة الإسكندرية (بث مباشر)

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