التعليم العالي: تحصيل مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية بالدولار في هذه الحالة

تنسيق الجامعات 2023، قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي: المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات تسير بانتظام".

تطورات تنسيق الجامعات

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقاة “الحدث اليوم”:"الجديد في التنسيق هذا العام أن قطاع التمريض والتربية أصبحا غير مقتصرين علي التوزيع الإقليمي".

كليات التمريض والتربية



وتابع:"كليات التمريض والتربية اصبحوا مثل غيرهم من الكليات يتم التوزيع فيها توزيع جغرافي وإذا لم يكن للطالب فرصة في المنطقة الجغرافية الخاص به يمكنه التقدم بالقطاع الثاني القريب منه ثم القطاع الثالث الي يشمل كافة كليات الجمهورية وذلك وفقا لتقارير ودراسات المجلس الأعلى للجامعات".

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كيف تحصل مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية

وعن مصروفات الجامعات الأهلية والخاصة والحديث عن تحصيلها بالدولار،أوضح:"كلما زادت الاتاحة من الجامعات والكليات كلما انعكس ذلك علي التنافسية والكل يتنافس في كافة القطاعات والتخصصات والموضوع عرض وطلب، والطالب الذي يقبل في هذه الجامعة أو تلك وفقا للمصروفات التي تناسبه في الجامعات الأهلية والخاصة والمعاهد، المصروفات محددة قبل أن يتم الإختيار من قبل الطالب".



حالة واحدة لدفع المصروفات بالدولار

ولفت:"بعض الجامعات الخاصة والأهلية أبرمت بروتوتوكلات واتفاقيات مع جامعات اجنبية وتسمح بسفر الطلاب لفصل دراسي في الخارج وهذا يتطلب بدفع المصروفات بعملة الدولة التي يسافر اليها، ولذلك قد تطلب الجامعة هذه المصروفات بالدولار أو العملة الأجنبية الخاصة بتلك الدولة التي تتبعها الجامعة".

تنسيق الجامعات 2023، يواصل موقع تنسيق الكليات 2023، استقبال تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2023، في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، والتي تستمر حتى الأربعاء المقبل.

مواعيد عمل مكاتب التنسيق لتسجيل رغبات الطلاب

• عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:

يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًّا خلال أيام المرحلة.

• ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

-ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني 2023

- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

وتتيح فيتو لينك الدخول إلى موقع تنسيق الكليات 2023 من هنا

تنسيق الكليات 2023، هل يمكن للطالب طباعة رغباته بعد التسجيل على الموقع؟

ويمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حسابه الشخصي؛ حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.

تنسيق الكليات 2023، هل يمكن للطالب تعديل رغباته خلال فترة التسجيل المحددة له.

نعم، يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

وتنشر فيتو خطوات تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق الإلكتروني جاءت على النحو التالي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.

سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.

يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.



الحد الأدني تنسيق الجامعات 2023



تنسيق القبول بالجامعات المصرية، وتنطلق أعمال تنسيق الكليات المرحلة الأولى للعام الجامعي 2023 بحد أدنى 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22304، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15013، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 74923، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 112240 طالبًا.

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