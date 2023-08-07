إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مطلع الأسبوع المقبل

تنسيق الجامعات 2023، أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي أن مكتب التنسيق من المتوقع أن يعلن عن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر من وزارة التعليم العالي، أنه فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2023 بحوالي 48 ساعة سيتم عقد مؤتمر من قبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى وتحديد الحد الأدنى للمرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة في نفس الوقت.

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وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإثنين أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 42 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023 /2024.

وأكد وزير التعليم العالي جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى

وأضاف السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال حسابهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق،و كتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads)

