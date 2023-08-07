الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مطلع الأسبوع المقبل

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023، أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي أن مكتب التنسيق من المتوقع أن يعلن عن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر من وزارة التعليم العالي، أنه فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2023 بحوالي 48 ساعة سيتم عقد مؤتمر من قبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى وتحديد الحد الأدنى للمرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة في نفس الوقت.

Advertisements

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإثنين أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 42 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني  للعام الجامعي الجديد 2023 /2024.

وأكد وزير التعليم العالي جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى

وأضاف السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال حسابهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها  الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق،و كتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:
الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 
حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام) 
حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)  
حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads)
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

تنسيق الجامعات الدكتور أيمن عاشور المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 تنسيق المرحلة الاولي للقبول بالجامعات تنسيق المرحلة الاولي تنسيق الجامعات 2023 تعديل الرغبات وزير التعليم العالي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 نتيجة المرحلة الاولى

مواد متعلقة

"أكاديمية الشرطة" القوة الناعمة المصرية بأفريقيا.. ساهمت في تدريب قوات حفظ السلام.. وقدمت الخبرات الأمنية المتطورة للقارة السمراء

معلومات الوزراء يستعرض مميزات ومخاطر تطبيق Chat GPT

استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية أبرزها.. التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم

جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال أبريل.. الاستجابة لـ74% من الشكاوى.. وإصدار وإعادة تفعيل 3600 كارت تكافل وكرامة

الوزراء: إصدار وإعادة تفعيل 3600 كارت تكافُل وكرامة للأسر المُستحقة

حقيقة وجود أسئلة مقالية بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة

التعليم تعلن موعد توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة

التعاون الدولي: اليابان أبرز شركاء التنمية لمصر وتنفيذ 18 مشروعا بتمويلات 3.9 مليار دولار

الأكثر قراءة

ساويرس عن أبوتريكة: ليس إرهابيًا وأنا معارض لكلامه وأفكاره

ننشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد

أولياء أمور طلاب جامعة كوفنتري ينظمون وقفة اعتراضا على زيادة الرسوم الدراسية (فيديو)

أنا ولد مش بنت واسمي عبد الرحمن.. مأساة الطفلة داليا تثير الأحزان.. آثار التعذيب على جسدها.. وسائق النهضة ينقذها من الشارع

الزمالك يتفق مع أحمد فتوح على تجديد تعاقده

عاجل.. لأصحاب الفخامة (6)

توفيق عكاشة: مصر تشهد أيامًا حاسمة لمستقبلها من الآن حتى انتخابات الرئاسة

5 مشاهد ترصد علاقة الرئيس السيسي بالدكتور أحمد عمر هاشم

Advertisements

منوعات

المزيد

امرأة  تنجو من بين فكي تمساح

لصوص ولكن أغبياء، الشرطة الأمريكية تعتقل أكبر عصابة لسرقة السيارات

النور بيقطع عندك كام مرة؟ ردود صادمة وإجابات ساخرة (فيديو)

الشركة صاحبة الغواصة المنكوبة تيتان تعلن إرسال 1000 شخص إلى الزهرة، والنشطاء: رحلة للجحيم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض أسعار البصل في سوق العبور

استقرار أسعار الدواجن والبيض وارتفاع سعر الكتكوت في الأسواق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

بمشاركة محمد صلاح.. مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فيها اسم الله الأعظم، 5 أسرار لا تعرفها عن آية الكرسي

تفسير حلم الخصام فى المنام وعلاقته بعدم القدرة على التخلص من الذنوب والمعاصي

القراءات العشر وأصحابها وأماكن انتشارها في الأقطار الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية