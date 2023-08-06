الأحد 06 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تنسيق الكليات 2023، خطوات تسجيل الرغبات على موقع تنسيق الجامعات (فيديو)

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

تنسيق الجامعات 2023، يواصل طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، التوافد إلى مقار معامل الحاسب بجامعة القاهرة لتسجيل رغباتهم في تنسيق الكليات 2023.

والتقت فيتو مع أحد القائمين بمعمل التنسيق لتوضيح طرق وكيفية تسجيل الرغبات للطالب على موقع تنسيق الجامعات 2023.

ويتم الحصول على الرقم السري من شهادة الدرجات الخاصة بطالب الثانوية العامة.

وتتيح فيتو لينك الدخول إلى موقع تنسيق الكليات 2023 من هنا

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وتنشر فيتو خطوات تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق الإلكتروني جاءت على النحو التالي:

  • الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
  • الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.
  • إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
  • تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.
  • الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.
  • سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.
  • يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قواعد ترتيب اختيارات الطلاب للتسجيل علي موقع تنسيق الجامعات 2023، حيث يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموح لشعبته أو بالجامعات، وسيقوم الموقع في جميع الحالات بتنبيه الطالب في حالة عمل أي أخطاء خصوصا في التوزيع الجغرافي المتدرج ويمكن للطالب تحريك الرغبات إلى أسفل أو أعلى باستخدام الأسهم الجانبية حتى إلغاء الرغبة بالضغط علي علامة خطأ.

الحد الأدني تنسيق الجامعات 2023

تنسيق القبول بالجامعات المصرية، وتنطلق أعمال تنسيق الكليات المرحلة الأولى للعام الجامعي 2023 بحد أدنى 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22304، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15013، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 74923، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 112240 طالبًا.

 

مواعيد إدخال الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى  

• عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:
يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًّا خلال أيام المرحلة.

ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.
-ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني 2023 

- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة فيتو أكبر تغطية لكافة الأخبار المتعلقة بتنسيق الجامعات 2023 والشروط الخاصة للالتحاق بالجامعات "الحكومية، الخاصة، الأهلية، التكنولوجية، الدولية، جامعات بقانون خاص، جامعات باتفاقيات دولية والمعاهد العليا".

وتضم تغطية تنسيق الجامعات 2023 على بوابة فيتو وصفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا ترشيح الجامعات الخاصة والأهلية المناسبة لقدرات الطلاب المالية ومجموعهم في الثانوية العامة إلى جانب أهم البرامج الدراسية المهمة والمطابقة لسوق العمل من خلال متخصصين فى المجالات المختلفة.

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