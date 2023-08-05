الأحد 06 أغسطس 2023
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تنسيق الكليات 2023، هل يسمح للطالب بتعديل تسجيل الرغبات على موقع التنسيق؟ التعليم تجيب

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

تنسيق الجامعات 2023، أعلن موقع تنسيق الجامعات 2023، اليوم السبت، عن فتح موقع التنسيق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة 2023.

وتتيح فيتو لينك الدخول إلى موقع تنسيق الكليات 2023 من هنا

وتنشر فيتو خطوات تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق الالكتروني جاءت على النحو التالي:

  • الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
  • الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.
  • إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
  • تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.
  • الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.
  • سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.
  • يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قواعد ترتيب اختيارات الطلاب للتسجيل علي موقع تنسيق الجامعات 2023، حيث يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموح لشعبته أو بالجامعات، وسيقوم الموقع في جميع الحالات بتنبيه الطالب في حالة عمل أي أخطاء خصوصا في التوزيع الجغرافي المتدرج ويمكن للطالب تحريك الرغبات إلى أسفل أو اعلى باستخدام الأسهم الجانبية حتى إلغاء الرغبة بالضغط علي علامة خطأ.

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تنسيق الكليات 2023، يمكن للطالب تعديل رغباته خلال فترة التسجيل المحددة له

نعم، يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

تنسيق الكليات 2023، بدأت منذ صباح اليوم معامل الحاسب الآلي التى خصصتها جامعة عين شمس للتنسيق الإلكترونى فى استقبال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة فى المرحلة الأولى من التنسيق.

معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس تستقبل الطلاب الناجحين في الثانوية العامة للتنسيق بالمرحلة الأولى

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف عام على أعمال التنسيق بالجامعة إبراهيم سعيد حمزة الأمين المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 

كما تم تخصيص معملًا لاستقبال الطلاب من ذوى القدرات الخاصة بمقر مركز الإبصار بكلية الآداب، وهذا المعمل تم تجهيزه تقنيًا وبشريًا لتقديم كافة أوجه المساعدة والنصح والإرشاد فى التقديم للجامعات خلال عملية التنسيق الإلكترونى.


كما تستعد الجامعة من خلال فريق عمل متخصص للرد على كافة استفسارات الطلاب وذويهم ومساعدتهم فى التنسيق فى كافة مراحل التنسيق حرصًا على مستقبلهم وذلك من خلال فريق الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة مع توفير كافة سبل الراحة والخدمات اللوجستية لكافة الطلاب والمترددين علي المعامل بناء علي توجيهات قيادة الجامعة. 


والجدير بالذكر أنه جميع معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس تستقبل الطلاب طبقًا للمواعيد التي تعلنها وزارة التعليم العالي لمراحل التنسيق المتتابعة.

 

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة فيتو أكبر تغطية لكافة الأخبار المتعلقة بـتنسيق الجامعات 2023 والشروط الخاصة للالتحاق بالجامعات "الحكومية، الخاصة، الأهلية، التكنولوجية، الدولية، جامعات بقانون خاص، جامعات باتفاقيات دولية والمعاهد العليا".

 

وتضم تغطية تنسيق الجامعات 2023 على بوابة فيتو وصفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا ترشيح الجامعات الخاصة والأهلية المناسبة لقدرات الطلاب المالية ومجموعهم في الثانوية العامة إلى جانب أهم البرامج الدراسية المهمة والمطابقة لسوق العمل من خلال متخصصين فى المجالات المختلفة.

تنسيق الكليات 2023، روشتة للتخلص من التوتر والقلق عند اختيار الكلية

تنسيق الجامعات 2023، 27 جامعة حكومية تفتح أبوابها لتسجيل رغبات الطلاب

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