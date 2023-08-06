الإثنين 07 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات في جميع محافظات مصر

تنسيق الجامعات 2023، تنسيق كلية حاسبات ومعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات، فيتو
تنسيق الجامعات، فيتو

تنسيق الجامعات 2023، يبحث كثير من طلاب وطالبات شعبة علمي رياضة عن تنسيق كلية حاسبات ومعلومات التي تعد الكلية الأكثر شعبية في شعبة علمي رياضة بعد كلية الهندسة.

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 في جميع جامعات محافظات مصر

وخدمة من فيتو لأبنائها الطلاب من شعبة علمي رياضة نقدم لكم فيما يأتي تنسيق كلية حاسبات ومعلومات في جميع جامعات محافظات مصر لقسم «علمي رياضيات»، بالجامعات الحكومية طبقا لبيان وزارة التعليم العالي للعام الماضي كالتالي:

1- كلية حاسبات ومعلومات سوهاج «علمي علوم» 367 درجة.

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2- كلية الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ «علمي علوم» 366 درجة.

3- كلية حاسبات ومعلومات المنصورة «علمي علوم» 366 درجة.

4- كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية «علمي علوم» 365 درجة.

5- كلية حاسبات ومعلومات قنا «علمي علوم» 365 درجة.

6- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة «علمي علوم» 346 درجة.

7- كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية «علمي علوم» 343 درجة.

8- كلية حاسبات ومعلومات عين شمس «علمي علوم» 343 درجة.

9- كلية حاسبات ومعلومات المنصورة «علمي علوم» 342 درجة.

10- كلية حاسبات ومعلومات دمياط «علمي علوم» 342 درجة.

وتتيح فيتو لينك الدخول إلى موقع تنسيق الكليات 2023 من هنا

وتنشر فيتو خطوات تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق الالكتروني جاءت على النحو التالي:

  • الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
  • الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.
  • إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
  • تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.
  • الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.
  • سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.
  • يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قواعد ترتيب اختيارات الطلاب للتسجيل علي موقع تنسيق الجامعات 2023، حيث يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموح لشعبته أو بالجامعات، وسيقوم الموقع في جميع الحالات بتنبيه الطالب في حالة عمل أي أخطاء خصوصا في التوزيع الجغرافي المتدرج ويمكن للطالب تحريك الرغبات إلى أسفل أو اعلى باستخدام الأسهم الجانبية حتى إلغاء الرغبة بالضغط على علامة خطأ.

شروط التعليم العالي لترتيب رغبات طلاب الثانوية العامة 2023 

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بعد انتهاء الطالب من إدخال الرغبات يمكنه من مراجعتها وارسالها إلى أجهزة التنسيق المركزي بكتابة رقمه القومي ثم الضغط على مفتاح تسجيل، وهي خطوة أساسية لإتمام إجراءات التسجيل.

الحد الأدني تنسيق الجامعات 2023

تنسيق القبول بالجامعات المصرية، وتنطلق أعمال تنسيق الكليات المرحلة الأولى للعام الجامعي 2023 بحد أدنى 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22304، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15013، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 74923، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 112240 طالبًا.

مواعيد إدخال الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى  

• عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:
يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًّا خلال أيام المرحلة.

• ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.
-ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني 2023 

- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

 

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة فيتو أكبر تغطية لكافة الأخبار المتعلقة بـتنسيق الجامعات 2023 والشروط الخاصة للالتحاق بالجامعات "الحكومية، الخاصة، الأهلية، التكنولوجية، الدولية، جامعات بقانون خاص، جامعات باتفاقيات دولية والمعاهد العليا".

وتضم تغطية تنسيق الجامعات 2023 على بوابة فيتو وصفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا ترشيح الجامعات الخاصة والأهلية المناسبة لقدرات الطلاب المالية ومجموعهم في الثانوية العامة إلى جانب أهم البرامج الدراسية المهمة والمطابقة لسوق العمل من خلال متخصصين فى المجالات المختلفة.

تنسيق الكليات 2023، قوائم الجامعات الأهلية الخاصة والمعتمدة

تنسيق الكليات 2023، خطوات تسجيل الرغبات على موقع تنسيق الجامعات (فيديو)

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